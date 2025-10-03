معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای، منابع انسانی توانمند و زیرساخت‌های در حال توسعه، می‌تواند امروزه به یکی از قطب‌های بالقوه در صنعت راه و ساختمان کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ غزال راهب در همایش بزرگ صنعت و معدن که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد؛ افزود: این استان با فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، می‌تواند نقش کلیدی در تحول عمرانی و توسعه پایدار ایفا کند.

وی ادامه داد: همایش اینوا فرصتی برای استان آذربایجان‌غربی فراهم کرده است و باید نهایت بهره‌برداری از آن صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: آذربایجان غربی فخر کشور و دروازه ورود به اروپاست و با سبقه تاریخی و ذخایر غنی نقش موثری در اقتصاد ایران دارد.

راهب افزود: نقش کارخانجات در حوزه راه و تولید مصالح پایه بسیار مهم بوده و ساز و کار‌هایی در دست انجام است و در تولید قیر باکیفیت برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا بیشتر ارزآوری و صادرات داشته باشیم.

وی اضافه کرد: بهینه سازی مصرف انرزی در صنعت ساختمان و کیفی سازی محصولات در اولویت است چرا که این مساله رقابت پذیری محصولات تولیدی را در سطح جهان افزایش می‌دهد و منجر به تفزایش صادرات نیز می‌شود.