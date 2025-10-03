به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید با تسلیت به همه استادان, دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران گفت: این حادثه در پی انفجار یک کپسول هیدروژن در آزمایشگاه متالورژی اتفاق افتاد که بر اثر آن یکی از دانشجویان جان خود را از دست داد و دو دانشجو نیز مصدوم شدند. رئیس دانشگاه تهران افزود: برای اقدامات بعدی هماهنگی ها در حال انجام است و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

همچنین هیأت‌رئیسه دانشگاه تهران نیز در پی درگذشت دانشجوی دانشکدگان فنی این ضایعه را به خانواده بزرگ دانشگاه تهران و جامعه دانشگاهی کشور تسلیت گفتند.

در متن این تسلیت آمده؛ با اندوه عمیق و تاسف فراوان، به اطلاع می‌رساند در این حادثه‌ که در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران رخ داد، دانشجوی عزیز و فرهیخته دانشگاه

«مهندس محمد امین کلاته» جان باخت و خانواده بزرگ دانشگاه تهران و جامعه دانشگاهی کشور را داغدار کرد.

ضایعه درگذشت این دانشجوی عزیز و فرهیخته را نخست به خانواده داغدار ایشان و سپس به همه دانشجویان گرامی، استادان و دانشگاهیان تسلیت گفته و برای روح آن دانشجوی عزیز، رحمت و غفران واسعه الهی مسئلت می‌نماییم.

متاسفانه در این حادثه دو دانشجوی دیگر دانشگاه نیز مصدوم شدند که بلافاصله به بیمارستان اعزام شدند که برای این دو دانشجوی عزیز نیز آرزوی شفای عاجل داریم.

علل و دلایل بروز این حادثه، از لحظات اولیه با تلاش تیم‌های مختلف از دستگاه‌های مسئول، در حال بررسی است و به محض مشخص‌شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.