روزانه ۲۲۰۰ تن قیر در پالایشگاه قیر ارومیه تولید میشود
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این واحد تولیدی پالایشی مجهزترین پالایشگاه بوده که از ظرفیت تولید روزانه ۵٠٠ تا ١٠٠٠ تن قیر روزانه به ۲ هزار و ۲۰۰ تن افزایش ظرفیت داده که بخش عظیمی از نیاز پروژههای راهسازی و عمرانی را تأمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در بازدید معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی از این پالایشگاه، افزود: پالایشگاه مجهز به فناوری نسل سوم قیر ارومیه با حدود ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده به بهرهبرداری رسیده و ۴ کشور خارجی همسایه مقصد صادرات محصول این پالایشگاه است.
وی با اشاره به توسعه پالایشگاه قیر ارومیه، اظهار داشت: پالایشگاه قیر ارومیه به عنوان یکی از واحدهای تولیدی و صادرکننده قیر در شمالغرب کشور به شمار میرود که فاز توسعه آن در دست اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی ادامه داد: پالایشگاه قیر ارومیه محصولات مطابق با تکنولوژیهای نسل سوم تولید میکند و تولیدات این واحد با محوریت کاهش آلودگی محیط زیست، بهرهوری انرژی و کمک به ارتقای صادرات فرآوردههای غیرنفتی تهیه و عرضه میشود.
آرامون ادامه داد: استفاده از مصالح باکیفیت و بادوام در پروژههای راهسازی جهت کاهش هزینههای نگهداری و مرمت آسفالت جادهها از بحثهای مهم صنعتیسازی است.
وی تاکید کرد: این پالایشگاه ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن قیر را دارد و بیش از نیاز داخل استان را تامین میکند.