رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی بر لزوم ارائه خدمات مطلوبتر و موثرتر به جامعه معلولان در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بیت الله عبداللهی در مراسم نکوداشت ۱۰ سال خدمت و افتتاح ساختمان جدید مرکز توانبخشی اختلالات شنوایی نیوشا در شهرستان اهر گفت: جامعه معلولان نسبت به گذشته از سوی دولت با قوانین مصوب مجلس بهتر حمایت میشوند، اما معتقد هستیم این حمایتها و خدمات گستردهتر شوند، چراکه معلولان با معلولیتهایی که دارند یک زندگی عادی ندارند.
وی با اشاره به اشتغالزایی ۱۰ نفره مرکز توانبخشی نیوشا افزود: ایجاد اشتغال برای ۱۰ نفر در این مرکز توانبخشی که به افراد ناشنوا و کم شنوا خدماترسانی میکنند، شایسته قدردانی است و این موضوع نشان میدهد که اشتغالزایی تنها محدود به معدن، کشاورزی و صنعت نیست. مثلأ در برخی طرحها با سرمایهگذاری صدها میلیارد تومانی برای ۱۰ نفر اشتغال ایجاد میشود ولی در چنین مراکز خدماتی، با کمترین سرمایهگذاری، بیشترین بهرهوری و اشتغالزایی را شاهد هستیم.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کودکان دچار معلولیت با توجه کردن و مراقبت درست، درمان میشوند گفت: نقطه قوت درمان کودکان و افراد دارای معلولیت، امید آفرینی و توجه به آنها است. به همین دلیل هم با فعالیت مراکز توانبخشی، اغلب شاهد درمان معلولان و بازگشت به زندگی عادی هستیم. از طرفی باید قوه مجریه، قوه مقننه و سازمان بهزیستی به این قشر توجه مضاعفی داشته باشند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ساختمان جدید مرکز نیوشا در زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع مورد بهره برداری قرار گرفته است افزود: نیوشا تنها مرکز حوزه اختلالات شنوایی و گفتاری در منطقه قرهداغ است و به توانخواهان مشمول از شهرستانهای اهر، هریس، کلیبر، ورزقان، خداآفرین و هوراند ارائه خدمات میکند.
علی محمودپور ادامه داد: در این مرکز توانبخشی، خدمات شنواییشناسی و گفتاردرمانی ارائه میگردد و آموزش معلولان ناشنوا و کم شنوا عمده ماموریت این مرکز است که طبق ارزیابیهای مکرر ما، مرکز نیوشا جزو ممتازین مراکز روزانه در استان بوده است.
وی کمبود کارشناسان و متخصصان رشته گفتار درمانی و شنواییشناسی، نا آشنایی جامعه با زبان اشاره ناشنوایان و محدودیت در فرصتهای شغلی را از چالشهای جامعه ناشنوایان عنوان کرد.
مرکز توانبخشی روزانه اختلالات شنوایی «نیوشا» اهر تحت نظارت سازمان بهزیستی به بیش از ۷۰ توانخواه دارای اختلالات شنوایی و تکامل زبان، ارائه خدمات میکند.
این مرکز که در شهر اهر مستقر است، از سال ۱۳۹۴ تاسیس شده و با به کارگیری ۱۰ نیروی متخصص؛ فرایند تربیت شنیداری، گفتاردرمانی و آموزش توانخواهان کمشنوا و ناشنوای شیرخواره تا ۱۵ سال را از سراسر شهرها و روستاهای منطقه ارسباران (شهرستانهای اهر، هریس، ورزقان، کلیبر، خداآفرین، هریس و هوراند) بر عهده دارد.