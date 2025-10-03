به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر راهیان نور و حضور اقشار مختلف مردم، گفت: امروزه به جای اعزام کاروان‌ها، بحث عزیمت را دنبال می‌کنیم.

سردار افضلی افزود: امسال هزار و ۳۵۰ نفر به مناطق عملیاتی استان خوزستان و جنوب کشور و. ۸۰۰ نفر به مناطق غرب و شمال غرب کشور اعزام شدند.

در این همایش از نفرات برتر جشنواره رهاورد سرزمین نور (دلنوشته، عکس، نمایشنامه نویسی و کلیپ) و کمیته‌های فعال در برگزاری اردو‌های راهیان نور استان تجلیل شد.

۶۰ اثر هنری به دبیرخانه جشنواره رهاورد سرزمین نور در قالب (دلنوشته، عکس، نمایشنامه نویسی و کلیپ) ارسال شده بود، که از ۱۴ اثر برتر تجلیل شد.