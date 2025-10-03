به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: جشن مهرگان، جشن طبیعت و کشاورزی است و ایرانیان باستان با آمدن سرما و رفتن گرما و به شکرانه برداشت محصولات کشاورزی آن را برگزار می‌کردند.

داریوش فرمانی افزود: ایرانیان باستان جشن‌ها، اعیاد و مراسم آیینی زیادی برگزار می‌کردند که بزرگترین آن، نوروز و پس از آن جشن مهرگان بود.

جشن بزرگ مهرگان سال گذشته در فهرست آثار جهانی قرار گرفت.

این جشن جهانی امسال در کنار محوطه جهانی بیستون به عنوان یکی از کتیبه‌های تاریخی جهان و یکی از آثار باستانی مهم برگزارشد.