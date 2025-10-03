پخش زنده
اتوبوس حامل مسافران از قزوین به مازندران در محور دماوند–فیروزکوه به دره سقوط کرد که تاکنون جانباختن ۴ نفر تأیید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح امروز جمعه حوالی ساعت ۸، یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از قزوین به مقصد مازندران در حرکت بود، در محور دماوند به فیروزکوه و در محدوده مقابل مجتمع «دهکده سیبلند»، به ته دره سقوط کرد.
شاهین فتحی رئیس جمعیت هلالاحمر کشور با اعلام این خبر گفت: این اتوبوس پر از مسافر بوده و تا این لحظه، جانباختن ۴ نفر تأیید شده است. عملیات امدادرسانی به سایر آسیبدیدگان همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش آمار جانباختگان وجود دارد.
وی افزود: علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست و بررسیها برای روشن شدن جزئیات فنی و ایمنی ادامه دارد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.