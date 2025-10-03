وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود صلح‌آمیز بود

شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری گزارش داد وزیر خارجه ایرلند گفت: مأموریت ناوگان صمود صلح‌ آمیز بود و هدف آن، جلب توجه به فاجعه انسانی در غزه است.

وی افزود: با مقامات ارشد و دیپلمات‌ها در خصوص ناوگان جهانی صمود و امنیت شهروندانمان دیدار خواهم کرد.

پیام ویدئویی فعال سوئدی حاضر در ناوگان صمود

به گزارش المنار در شبکه اجتماعی ایکس، گرتا تونبرک فعال سوئدی حاضر در ناوگان صمود در پیامی ویدئویی اعلام کرد :«من گرتا تونبرگ شهروند سوئدی هستم، اگر این ویدیو را می‌بینید، یعنی اینکه من به دست نظامیان اسرائیلی ربوده شده‌ام، ماموریت انسانی ما، کاملا مسالمت آمیز و بر اساس قوانین بین الملل بود، خواهش می کنم به دولتم خبر بدهید تا خواستار آزادی فوری من و دیگر بازداشت شدگان شود».

بن گویر خطاب به فعالان بازداشت شده صمود: شما تروریست هستید شبکه تلویزیون العربی تصاویری از ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر کرد که با حمله به فعالان بازداشت شده در ناوگان صمود ، فریاد می کشد: شما تروریست هستید.