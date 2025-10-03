پخش زنده
رئیس هیئت سوارکاری مراغه گفت: چهارمین همایش سواره خوبی با شرکت سوارکاران چهار استان کشور در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی رضا مختاری افزود: در این همایش ۵۰ سوارکار از استانهای اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی استعداد و توانایی اسبهای پرورش یافته با نژاد ایرانی را به تماشا گذاشتند.
وی هدف از برگزاری این همایش را ترویج صنعت اسبداری و آشنایی خانوادهها با نژاد اسب ایرانی و نحوه نگهداری و پرورش اسب برشمرد و اضافه کرد: شهرستان مراغه، پس از تبریز با داشتن ۶ باشگاه سوارکاری و ۴۰۰ راس اسب دومین قطب سوارکاری در آذربایجان شرقی است. در پایان این همایش از صاحبان اسبها و سوارکاران تجلیل شد.