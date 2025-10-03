بمناسبت سالگرد شهادت شهید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب خدمات رایگان بهداشتی و دارویی به مردم مناطق کم برخوردار تکاب ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بامشارکت وهمکاری کانون بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت ودرمان، داروخانه‌های شهرستان، هیئت امنای مسجدفاطمه زهرا (س) محله قره ناو تکاب، بسیج سازندگی و هلال احمر شهرستان ویزیت رایگان و خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنین مناطق هدف ارائه شد.

کرامتی افزود: با حضور گروه‌های جهادی شامل پزشک عمومی، دندانپزشک، کارشناس تغذیه، کارشناس سلامت روان و مراقبت، و پزشک ماما خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی ارائه شد.

وی گفت: کلیه خدمات بهداشتی و درمانی همراه ارائه دارو بصورت رایگان انجام شد.