رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون هیچ دریافتی از بیمهها نداشتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام با اشاره به بدهی ۲/۵ همتی سازمانهای بیمه گر به دانشگاه علوم پزشکی گفت: از هشت ماه پیش یعنی بهمن ماه سال گذشته تاکنون، هیچ دریافتی از بیمهها نداشتیم و این امر باعث ایجاد خطر جدی در تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکی و متعاقبا ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران شده است.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی به لحاظ تعداد نیرو و همچنین تنوع خدمات از گستردهترین دستگاهها در سطح استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: حوزه فعالیت دانشگاه، از خانه بهداشت در دورترین نقطه استان تا ارائه خدمات فوق تخصصی در مرکز استان را در بر میگیرد.
نوری شادکام اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳ هزار پرسنل مستقیم و حدود ۱۳ هزار نیروی غیر مستقیم در حوزه سلامت استان فعالیت میکنند.