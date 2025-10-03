همزمان با هفته گردشگری، رویداد «کودک، گردشگری و تحول پایدار» در آرامگاه فردوسی برگزار شد.

برگزاری رویداد «کودک، گردشگری و تحول پایدار» در آرامگاه فردوسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی فردوسی گفت: این برنامه با هدف آشناسازی کودکان با مشاهیر و مفاخر ادبی خراسان از جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار شد.

رضا یوسفی افزود: این برنامه در چند بخش نقالی، شاهنامه‌خوانی، کارگاه نقاشی کودک، کارگاه‌های زنده هنری، نقاشی دیواری، موزه سیار کودک، بازی‌های آیینی و موسیقی سنتی توسط کودکان و دانش‌آموزان اجرا شد.

او تصریح کرد: برگزاری کارگاه آشنایی با منابع‌طبیعی و محیط‌زیست که یکی از ارکان مهم گردشگری به‌حساب می‌آید، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.