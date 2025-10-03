حریت
کاروان صمود اسراییل را به چالش کشید
اردوغان: عملیات علیه کاروان صمود یاغی گری است
وحشت از زلزله ۵ ریشتری در استانبول
اعتراضات جهانی به حمله اسراییل به کاروان صمود
صباح
اردوغان: اسراییل یاغی در حال جنون است
دنیا برای کاروان صمود به پا خاست
اردوغان: حزب جمهوری خلق از جمع آوری زباله هم عاجز است
زلزله ۵ ریشتری دریای مرمه هم را نگران کرد
سوزجو
عفو اوجالان منتظر فقط یک امضا است
محکومان زندان سیلیوری لباس زمستانه درخواست کردند
نسل کشی کفایت نگرد؛ اعضای کاروان صمود را هم با شیرخشک بچه و پوشک بازداشت کردند
تکیرداغ لرزید؛ استانبول وحشت کرد
کشتی تجاری ترکیه عملیات اسراییل علیه کاروان صمود را تماشا کرد
نفس
دستان اسراییل به خون معصومان آغشته است
معاون حزب ملی گرا: اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از منظر دادگاه قانون اساسی ترکیه الزامی است
دنیا حمله اسراییل به کاروان صمود را تلعین کرد
۱۷ نفر در زلزله ۵ ریشتری مصدوم شدند
در ترکیه هر نوزاد با ۱۴۰ هزار لیر بدهی متولد میشود
جمهوریت
استانبول از زلزله ۵ ریشتری وحشت زده شد
واکنشها به حمله اسراییل به کاروان صمود
انتخابات نزدیک است
تورک گون
ذخایر ارزی بانک مرکزی به ۱۸۲ میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار رسید
اسراییل جنونی شد به کاروان صمود حمله کرد
۳۷ عضو ترکیهای کاروان صمود بازداشت شدند
تظاهرات علیه اسراییل در استانهای مختلف ترکیه
ترکیه
کاروان جدیدی عازم غزه میشود
دنیا برای کاروان صمود به پا خاست
اردوغان: اسراییل در حال جنون است
واکنش مقامات ترکیه به حمله اسراییل به کاروان صمود
کلمبیا دیپلماتهای اسراییلی را اخراج کرد
ینی شفق
اردوغان: حمله به کاروان صمود را لعنت میکنم
کاروان صمود حصر غزه را شکست
زلزله ۵ ریشتری مردم وحشت زده استانبول را به خیابان کشاند
قرار
هر نوزاد با ۱۴۰ هزار لیر بدهی متولد میشود
حمله اسراییل به کاروان صمود/ در خشکی قتل عام؛ در دریا ترور
مردم دنیا برای حمایت از کاروان صمود به خیابانها یختند
اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از منظر دادگاه قانون اساسی الزامی است
احتمال توافق با آمریکا در پرونده حالک بانک وجود دارد
آکشام
حمایت تمام قد اردوغان از کاروان صمود
حصر غزه توسط کاروان صمود شکسته شد
دومین کاروان صمود اعزام میشود
نبض رسانه های هند
مهمترین عناوین خبری وسایل ارتباط جمی در نبض رسانه های هند دریازدهمین روز مهر
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو ،
روزنامه انگلیسی زبان هندو :
-ولادیمیر پوتین به دولت دستور داد تا ناتعادلی تجاری با هند را کاهش دهد.پوتین تأکید کرد که روسیه و هند هرگز هیچ مشکل یا تنشی بین خود نداشتهاند و همیشه با در نظر گرفتن حساسیتهای یکدیگر اقدامات خود را انجام دادهاند.
-ولادیمیر پوتین در باشگاه گفتگوی والدای: نقل قولهای رئیس جمهور روسیه در مورد ببرهای کاغذی، ترامپ، ناتو، نفت و اوکراین
-وزارت فناوری اطلاعات ممنوعیت بازیهای پول واقعی و قوانین ثبت نام ورزشهای الکترونیکی را برای مشورت آغاز کرد
-آخرین دادهها نشان میدهد که بنگال غربی در صدر حملات اسیدپاشی در کشور قرار دارد و جرم علیه زنان به میزان ناچیزی کاهش یافته است
-وزیر دفاع هند ،راجنات سینگ: عملیات سیندور با هدف جنگ نبود
شبکه ان دی تی وی :
-«اجازه تحقیر نمیدهم»: ستایش بزرگ پوتین از نخستوزیر مودی در بحبوحه تعرفههای آمریکا
-وزیر امور خارجه طالبان در یک پیشرفت دیپلماتیک تاریخی به هند سفر خواهد کرد
-رهبران اروپایی ترامپ را به خاطر اشتباه گرفتن ارمنستان و آلبانی مسخره کردند
-کاپیتان سابق پاکستان از عذرخواهی در مورد مناقشه «کشمیر آزاد» خودداری کرد و اظهارات خود را توجیه کرد
-هند و چین به توافق رسیدند، پروازهای مستقیم از 26 اکتبر آغاز میشود
روزنامه انگلیسی زبان ایندین اکسپرس :
-صادرکنندگان با احساس درد ناشی از تعرفههای آمریکا، درخواست تخفیف دارند؛ مرکز در حالت انتظار و تماشا است
-وزارتخانههای اقتصادی به دنبال دریافت کمک هستند، اما مانند دوران کووید، بحث اصلاحات بر سر کمکهای مالی است
-دولت مرکزی به دلیل نگرانیهای «مذهبی و غذایی»، مجوز استفاده از محرکهای زیستی مبتنی بر پروتئین حیوانی را لغو کرد
همزمان با افزایش هزینههای H-1B -در ایالات متحده، سایر گزینههای جهانی برای استعدادهای هندی در حال باز شدن هستند
-پرونده مرگ زوبین گارگ: دو نوازنده که «همراه او در قایق تفریحی» بودند، دستگیر شدند
-درسهایی از اعتراضات لداخ: چرا دولت باید حرف بزند، حرف بزند و بیشتر حرف بزند
مهمترین عناوین روزنامه های امروز روسیه ۱۱ مهر ۱۴۰۴
«کامرسانت»
ترامپ دستور آمادهسازی زیرساختهای لازم برای تبادل دادهها با کییف جهت حملات را صادر کرده است.
تلگراف : مذاکرات در ایالات متحده درباره کمک نظامی به اوکراین متوقف شد.
کارخانه «Азот» در پرم فعالیت خود را به دلیل حملات پهپادی متوقف کرد
«نیزاویسیمایا گازیتا»
اوکراین ۲۵,۵ میلیارد دلار از گروه G7 از محل درآمد داراییهای روسیه دریافت کرد.
آمریکا از تولید پهپاد در اوکراین حمایت میکرد.
پوتین: روسیه تنها در صورتی میتواند از طرح آمریکا درباره غزه حمایت کند که شرایط خاصی فراهم شود
«راسیسکایا گازیتا»
طی شب گذشته، ۲۰ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه و دریای سیاه سرنگون شد.
پوتین : برخی در حال آمادهسازی آزمایشهای هستهای هستند. ما در روسیه این را میبینیم و میدانیم .
پوتین : مهمترین مسئله در اقتصاد روسیه، ادامه تنوعبخشی است
«ایزوستیا »
هلند با پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا با دور زدن مجارستان مخالفت کرد.
ارسال موشکهای «تاماهاوک» به اوکراین بعید است.
«ار-ب-کا»
پوتین: ترامپ «مخاطبی راحت» است که توانایی شنیدن و گوش دادن دارد.
زلزلهای به بزرگی ۵,۳ ریشتر در مرکز ایران رخ داد.
رئیسجمهور روسیه ، اروپا را مسئول ادامه درگیری0 در اوکراین دانست
عناوین روزنامه ها و خبرگزاری های چین در روز جمعه یازدهم مهرماه
شینهوا
سفر مسافران راه آهن چین در روز ملی به بالاترین رکورد رسید
رئیس جمهور چین خواستار پیشبرد عزم در پیشبرد مدرنیزه سازی چین شد
بسته شدن موقت فرودگاه مونیخ به دلیل مشاهده پهپادهای ناشناس
واکنش پوتین به کنایه ترامپ: اگر روسیه ببر کاغذی است، پس ناتو را چه باید نامید؟
فوری: زلزله 5.1 ریشتری در مرکز ایران رخ داد
ایران رهگیری اسراییل از ناوگان امداد رسانی به غزه را محکوم کرد
گلوبال تایمز
کشورهای اروپایی ردگیری اسرائیل از ناوگان غزه را محکوم کردند و خواستار امنیت شهروندان شدند
سخنگوی کرملین اروپا را به خاطر تشدید درگیری های اوکراین مورد انتقاد قرار داد
روسیه و اوکراین هر کدام 185 اسیر جنگی را مبادله می کنند
وزارت انرژی آمریکا صدها پروژه انرژی پاک را متوقف کرد
زلزله 5.1 ریشتری در مرکز ایران رخ داد
تقاضای جهانی نفت تا سال 2050 به 378 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد
سی جی تی ان
پیام وزیر خارجه ایران به مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین
درآمد گیشه سینمای چین در سال 2025 از 42.5 میلیارد یوان فراتر رفت
جابجایی بیش از 336 میلیون نفر در روز اول تعطیلات «روز ملی» در چین
چین استفاده آمریکا از حق وتو در مسئله غزه را شدیداً محکوم کرد
چاینا دیلی
روابط چین و روسیه در سیاست بدون ویزا افزایش می یابد
چین ابتکار عمل ثبات در جهان آشفته را ارائه می دهد
آفریقا به تنوع بخشیدن به بازارهای تجاری تشویق شد
حرکت مدرن سازی چین مورد ستایش قرار گرفت
روزنامه مردم
فروش انلاین چین در سال 2025 از کل سال 2024 پیشی گرفت
افزایش سفرها در تعطیلات هشت روزه چین
سفر مسافران راه آهن چین در روز ملی به بالاترین رکورد رسید
انتقا شدیدچین از وتو آمریکا بر طرح قطعنامه سازمان ملل درباره غزه