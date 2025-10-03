به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۰ مهرماه را می‌توانید در این خبر ببینید.

تیتر اخبار مهم روزنامه ها و خبرگزاری های پاکستان جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

- عملیات ارتش پاکستان در منطقه «شیرانی» بلوچستان / ۷ تروریست به هلاکت رسیدند

- رهبران حماس در غزه با طرح صلح ترامپ مخالف هستند

- کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکستان برای وزارت های دفاع و کشور به ترتیب بودجه اضافی ۴ و ۲۰ میلیارد روپیه ای تصویب کرد

- وزارت خارجه پاکستان: سلامتی و آزادی اتباع پاکستانی بازداشت شده از ناوگان دریایی صمود اولویت ماست





«جیو نیوز»

- ادامه رکورد زنی های بورس در پاکستان / شاخص برای اولین بار به مرز ۱۷۰ هزار واحد رسید

- مذاکرات دولت اسلام آباد با گروه های معترض مردمی در کشمیر آغاز شد

- حزب جمعیت علمای اسلام امروز (جمعه) در محکومیت حمله اسرایئل به ناوگان دریایی صمود تظاهرات سراسری برگزار می کند

- پوتین: از راه حل دو کشوری در مسئله فلسطین حمایت می کنیم

- اسرائیل افراد بازداشت شده در جریان یورش به ناوگان صمود را به اروپا منتقل می کند





«نوای وقت»

- مرحله دوم افتتاح سیستم اتوبوس های برقی در لاهور امروز برگزار می شود

- پلیس پایتخت اقدام به ضرب و شتم خبرنگاران در باشگاه مطبوعات اسلام آباد کرد / محکومیت گسترده از سوی اصحاب رسانه

- تظاهارت گسترده در محکومیت حمله به ناوگان صمود در شهر های مختلف پاکستان برگزار شد

- روند قضایی پرونده فساد مالی موسوم به «توشه خانه ۲» علیه عمران خان امروز از سرگرفته می شود

- انفجار در مسیر پلیس شهر پیشاور پاکستان یک کشته و ۳ زخمی برجای گذاشت

مهمترین عناوین روزنامه های امروز ترکیه

حریت کاروان صمود اسراییل را به چالش کشید اردوغان: عملیات علیه کاروان صمود یاغی گری است وحشت از زلزله ۵ ریشتری در استانبول اعتراضات جهانی به حمله اسراییل به کاروان صمود صباح اردوغان: اسراییل یاغی در حال جنون است دنیا برای کاروان صمود به پا خاست اردوغان: حزب جمهوری خلق از جمع آوری زباله هم عاجز است زلزله ۵ ریشتری دریای مرمه هم را نگران کرد سوزجو عفو اوجالان منتظر فقط یک امضا است محکومان زندان سیلیوری لباس زمستانه درخواست کردند نسل کشی کفایت نگرد؛ اعضای کاروان صمود را هم با شیرخشک بچه و پوشک بازداشت کردند تکیرداغ لرزید؛ استانبول وحشت کرد کشتی تجاری ترکیه عملیات اسراییل علیه کاروان صمود را تماشا کرد نفس دستان اسراییل به خون معصومان آغشته است معاون حزب ملی گرا: اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از منظر دادگاه قانون اساسی ترکیه الزامی است دنیا حمله اسراییل به کاروان صمود را تلعین کرد ۱۷ نفر در زلزله ۵ ریشتری مصدوم شدند در ترکیه هر نوزاد با ۱۴۰ هزار لیر بدهی متولد می‌شود جمهوریت استانبول از زلزله ۵ ریشتری وحشت زده شد واکنش‌ها به حمله اسراییل به کاروان صمود انتخابات نزدیک است تورک گون ذخایر ارزی بانک مرکزی به ۱۸۲ میلیارد و ۹۵۳ میلیون دلار رسید اسراییل جنونی شد به کاروان صمود حمله کرد ۳۷ عضو ترکیه‌ای کاروان صمود بازداشت شدند تظاهرات علیه اسراییل در استان‌های مختلف ترکیه ترکیه کاروان جدیدی عازم غزه می‌شود دنیا برای کاروان صمود به پا خاست اردوغان: اسراییل در حال جنون است واکنش مقامات ترکیه به حمله اسراییل به کاروان صمود کلمبیا دیپلمات‌های اسراییلی را اخراج کرد ینی شفق اردوغان: حمله به کاروان صمود را لعنت می‌کنم کاروان صمود حصر غزه را شکست زلزله ۵ ریشتری مردم وحشت زده استانبول را به خیابان کشاند قرار هر نوزاد با ۱۴۰ هزار لیر بدهی متولد می‌شود حمله اسراییل به کاروان صمود/ در خشکی قتل عام؛ در دریا ترور مردم دنیا برای حمایت از کاروان صمود به خیابان‌ها یختند اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از منظر دادگاه قانون اساسی الزامی است احتمال توافق با آمریکا در پرونده حالک بانک وجود دارد آکشام حمایت تمام قد اردوغان از کاروان صمود حصر غزه توسط کاروان صمود شکسته شد دومین کاروان صمود اعزام می‌شود

نبض رسانه های هند

مهمترین عناوین خبری وسایل ارتباط جمی در نبض رسانه های هند دریازدهمین روز مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از دهلی نو ،

روزنامه انگلیسی زبان هندو :

-ولادیمیر پوتین به دولت دستور داد تا ناتعادلی تجاری با هند را کاهش دهد.پوتین تأکید کرد که روسیه و هند هرگز هیچ مشکل یا تنشی بین خود نداشته‌اند و همیشه با در نظر گرفتن حساسیت‌های یکدیگر اقدامات خود را انجام داده‌اند.

-ولادیمیر پوتین در باشگاه گفتگوی والدای: نقل قول‌های رئیس جمهور روسیه در مورد ببرهای کاغذی، ترامپ، ناتو، نفت و اوکراین

-وزارت فناوری اطلاعات ممنوعیت بازی‌های پول واقعی و قوانین ثبت نام ورزش‌های الکترونیکی را برای مشورت آغاز کرد

-آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که بنگال غربی در صدر حملات اسیدپاشی در کشور قرار دارد و جرم علیه زنان به میزان ناچیزی کاهش یافته است

-وزیر دفاع هند ،راجنات سینگ: عملیات سیندور با هدف جنگ نبود



شبکه ان دی تی وی :

-«اجازه تحقیر نمی‌دهم»: ستایش بزرگ پوتین از نخست‌وزیر مودی در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا

-وزیر امور خارجه طالبان در یک پیشرفت دیپلماتیک تاریخی به هند سفر خواهد کرد

-رهبران اروپایی ترامپ را به خاطر اشتباه گرفتن ارمنستان و آلبانی مسخره کردند

-کاپیتان سابق پاکستان از عذرخواهی در مورد مناقشه «کشمیر آزاد» خودداری کرد و اظهارات خود را توجیه کرد

-هند و چین به توافق رسیدند، پروازهای مستقیم از 26 اکتبر آغاز می‌شود



روزنامه انگلیسی زبان ایندین اکسپرس :

-صادرکنندگان با احساس درد ناشی از تعرفه‌های آمریکا، درخواست تخفیف دارند؛ مرکز در حالت انتظار و تماشا است

-وزارتخانه‌های اقتصادی به دنبال دریافت کمک هستند، اما مانند دوران کووید، بحث اصلاحات بر سر کمک‌های مالی است

-دولت مرکزی به دلیل نگرانی‌های «مذهبی و غذایی»، مجوز استفاده از محرک‌های زیستی مبتنی بر پروتئین حیوانی را لغو کرد

همزمان با افزایش هزینه‌های H-1B -در ایالات متحده، سایر گزینه‌های جهانی برای استعدادهای هندی در حال باز شدن هستند

-پرونده مرگ زوبین گارگ: دو نوازنده که «همراه او در قایق تفریحی» بودند، دستگیر شدند

-درس‌هایی از اعتراضات لداخ: چرا دولت باید حرف بزند، حرف بزند و بیشتر حرف بزند