پخش زنده
امروز: -
تیم ملی افغانستان به عنوان اولین شرکتکننده، وارد ارومیه شد و تیمهای عراق، تاجیکستان و سریلانکا نیز با استقبال مسئولان ورزشی وارد استان آذربایجانغربی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در فاصله کمتر از یک هفته تا آغاز هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، کاروانهای چند کشور به عنوان نخستین تیمها وارد ارومیه و استان آذربایجانغربی شدند.
تیم ملی افغانستان به عنوان اولین تیم حاضر در این مسابقات، روز گذشته از طریق فرودگاه بینالمللی شهید باکری ارومیه وارد این شهر شد.
همچنین تیمهای عراق، تاجیکستان و سریلانکا نیز از روز گذشته با استقبال مسئولان ورزشی استان از طریق فرودگاه تبریز وارد کشور و سپس به ارومیه منتقل شدند. تیمها پس از ورود در هتلهای محل اقامت مستقر شدهاند تا برای مسابقات آماده شوند.
هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سالنهای ۶۰۰۰ نفری غدیر و ۳۰۰۰ نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار خواهد شد و تاکنون ۱۷ کشور برای حضور در این رویداد ورزشی اعلام حضور کردهاند.