به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در حاشیه سفر رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منطقه سادات امامزاده علی (ع) در بخش سرفاریاب در جمع زوار این امامزاده با بیان این که مصوبات این سفر موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع در روند تصمیم‌گیری و حل مشکلات مردم می‌شود، گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی با ریاست استاندار و عضویت دستگاه‌های مرتبط، همه مسائل و مشکلات در استان با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و حل‌وفصل خواهد شد.

رحمانی با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات بخش گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ ادامه داد: کل تسهیلات بخش گردشگری استان در سال گذشته حدود ۲.۵ هزار میلیاردتومان بود، اما با پیگیری‌های وزیر و عنایت رئیس‌جمهور، این رقم در سال جاری به ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشد حدوداً ۱۷ برابری را نشان می‌دهد و در تاریخ بخش گردشگری کشور بی‌نظیر است.

استاندار در تشریح اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام حوزه گردشگری استان گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۲ طرح نیمه‌تمام در حوزه گردشگری وجود دارد که طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت کاریدر اولویت تامین منابع قرار دارند و در چارچوب مصوبات، اگر متقاضی ۵۰ درصد هزینه را تأمین کند، دولت نیز ۵۰ درصد باقی مانده را کمک خواهد کرد تا طرح به بهره‌برداری برسد.

رحمانی با بیان اینکه با راه‌اندازی کارگروه‌های مربوطه، طرح‌های بالای ۵۰ درصد را در کمترین زمان ممکن تکمیل خواهیم کرد، افزود: با اجازه آقای وزیر، در صورت فراهم شدن منابع بیشتر، طرح‌ها با پیشرفت ۴۰ تا ۵۰ درصد نیز در دستور کار قرار خواهند گرفت.

وی از وعده وزیر گردشگری برای تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز ساماندهی حرم امام زاده علی (ع) در بخش سرفاریاب خبر داد.

استاندار با اشاره به نیاز‌های عمرانی حرم مطهر امام زاده علی (ع) افزود: برای تکمیل دیوار حرم، انجام مرمت‌های ضروری در داخل و ساماندهی محوطه، حداقل به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز فوری داریم و در سفر قبلی با مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در این زمینه رایزنی شد.

رحمانی با بیان اینکه خوشبختانه وزیر نیز قول مساعد برای تامین بخشی از این منابع از محل اعتبارات وزارت گردشگری را دادند، اضافه کرد: در چارجوب برنامه‌های سفر، ردیفی برای اختصاص اعتبار به امامزادگان واجب العظیم استان اختصاص داده می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه امامزاده علی (ع)، از امامزادگان واجب‌التعظیم استان و از احترام بالایی در میان مردم برخوردار است و زائران بسیاری از سراسر کشور برای زیارت این امامزاده به منطقه سادات می‌آیند، گفت: بنا به قول وزیر گردشگری در این سفر بخشی از اعتبارات مورد نیاز ساماندهی حرم امام زاده علی (ع) تامین می‌شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکل آب آشامیدنی روستای سادات امامزاده علی نیز که در جلسه با مردم مطرح شد برطرف می‌شود گفت: با وجود کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارندگی در استان طرحی برای حل تنش آبی این منطقه تعریف شده و مراحل اداری و مجوز‌های حفر چاه انجام شده است و با انتخاب پیمانکار به زودی شاهد اجرایی شدن این طرح آبرسانی در روستای سادات امامزاده علی خواهیم بود.