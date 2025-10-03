رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شیراز گفت: فعالیت صنوف در محدوده دروازه کازرون ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود زارعی گفت: انتقال کسبه دروازه کازرون به بازار پروتئین خیابان کارگر با مصوبات حمایتی و بسته‌های تشویقی شورای شهر همراه بوده است.

وی اظهار کرد: ساماندهی، رفع بوی نامطبوع و کاهش ترافیک ناشی از فعالیت بازار ماهی، مرغ و صیفی‌جات دروازه کازرون یکی از مطالبات جدی شهروندان شیراز بود که از سال‌ها پیش مطرح می‌شد.

زارعی تاکید کرد: هدف شورا و شهرداری در این انتقال، حذف مشاغل نبوده بلکه احیای آنها در محیطی بهداشتی و عاری از آلودگی بصری و زیست‌محیطی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به پلمب تعدادی از واحد‌های صنفی در روز‌های گذشته گفت: این اقدام با اطلاع‌رسانی قبلی به کسبه و همکاری مجموعه قضایی استان و کارگروه ماده پنج استانداری صورت گرفت و براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج، شهرداری مجاز به پلمب واحد‌های متخلف است.

زارعی افزود: حدود ۶۰ واحد صنفی از همان ابتدا همکاری کردند و مابقی نیز با تصمیم قطعی مراجع قانونی و هشدار‌های قبلی جابجا خواهند شد.

وی با بیان اینکه هم‌اینک حدود ۷۰ درصد ظرفیت بازار پروتئین فعال است، اضافه کرد: با استقرار صنوف و مجموعه‌های لوازم خانگی، رونق خوبی در این مجموعه شکل گرفته است.

زارعی اعلام کرد: یکی از مصوبات شورا، اعطای سه ماه تنفس برای تجهیز و دکوربندی غرفه‌ها بود که این مهلت به پنج ماه افزایش یافت. کسبه تا پنج ماه نیاز به پرداخت اجاره‌بها ندارند و قرارداد‌های اجاره سه‌ساله تنظیم می‌شود و اجاره‌بها پس از دوره تنفس به صورت پلکانی دریافت خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: دغدغه دیگر کسبه در خصوص افزایش قیمت غرفه‌ها نیز با ورود شهرداری و بهره‌بردار بازار برطرف شد و موضوع برای تعیین قیمت عادلانه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شد.