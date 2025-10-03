به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از بازگشایی محور شهرکرد – اصفهان از مسیر تونل رخ لاین رفت خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی راهداران و پیگیری‌های مستمر، این مسیر پس از ایمن‌سازی و آماده‌سازی به‌صورت ۲ طرفه در اختیار کاربران جاده‌ای قرار گرفت.

سعید خدابخشی افزود: این بازگشایی با هماهنگی و همکاری راهداری‌های استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان انجام شد و در زمان حاضر تردد در این مسیر جریان دارد.

وی گفت: بر اساس بازدیدهای میدانی و گزارش‌های همکاران راهداری اصفهان، عملیات تکمیلی در سمت این استان نیز تا ظهر روز پنجشنبه به پایان رسید و هم‌اکنون مسیر تونل به‌طور کامل ۲طرفه شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: ایمنی و روان‌سازی تردد در محورهای مواصلاتی استان از اولویت‌های اصلی راهداری است و راهداران با تلاش شبانه‌روزی و پیگیری جدی مدیریت در این مسیر خدمت‌رسانی می‌کنند.