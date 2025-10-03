برنامه های «آرمان»، با بررسی وظایف نهادهای مکلف در زمینه حجاب و «نردبان»، با موضوع «فیلمسازی مستند و خاطرات روستا»، از شبکه های قرآن و مستند پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آرمان» با موضوع بررسی وظایف و مسئولیت‌های بر زمین مانده سازمان‌ها و نهاد‌های مکلف در زمینه حجاب و عفاف از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

برنامه «آرمان»، در این قسمت میزبان امیر حسن بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی (میهمان حضوری) و محمد تقی نقد علی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس دوازدهم (میهمان تلفنی) بوده و بررسی وظایف و مسئولیت‌های بر زمین مانده سازمان‌ها و نهاد‌های مکلف در زمینه حجاب و عفاف را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

تبیین وظایف قانونی دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب، بررسی کوتاهی‌ها و مسئولیت‌های بر زمین مانده نهاد‌های موکلف، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای مصوبات و پیگیری مطالبات، راهکار‌های تقویت فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری در زمینه عفاف و حجاب، از مهمترین سرفصل‌های این برنامه است.

برنامه «آرمان»، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰، با اجرای مهدی صفری پخش می‌شود.

جدیدترین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، با حضور فرهاد ورهرام و موضوع «فیلمسازی مستند و خاطرات روستا»، از شبکه مستند پخش می‌شود.

فرهاد ورهرام، فیلمساز نام آشنای سینمای مستند، در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا درباره‌ی موضوع «فیلمسازی مستند و خاطرات روستا»، سخن می‌گوید. همچنین برش‌هایی از مجموعه مستند «خاطرات روستا» و تعدادی دیگر از آثار وی مرور می‌شود.

فرهاد ورهرام از پیشکسوتان سینمای مستند است؛ او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۲ آغاز کرد و تاکنون در زمینه‌های فیلمبرداری، کارگردانی، تحقیق و عکاسی فعالیت‌های مختلفی داشته است. بخش مهمی از فعالیت‌های وی به مطالعات مردم‌شناسانه و مونوگرافی اختصاص دارد. ورهرام فیلم‌های مستند متعددی در حوزه‌ی هویت فرهنگی اقوام ایرانی و معرفی آن ساخته است که از آن جمله می‌توان به «تاراز»، «گلاب»، «نخل»، «بازار در اردهال»، «یاد و یادگار»، «خاطرات روستا» و اشاره کرد.

فیلم مستند «خاطرات روستا» با نگاهی مردم‌شناسانه به روستا‌های ایران، پیشینه و هویت فرهنگی تاریخی آنان را معرفی می‌کند. این مجموعه مستند تولید شبکه مستند سیما است.

بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اختصاص به پرونده‌ی «غزه» دارد و موضوع «انعکاس تصویر غزه و فلسطین در رسانه‌ها» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش، مصاحبه‌ اختصاصی با ایمان محمد عکاس و خبرنگار فلسطینی پخش و تعدادی از عکس‌های او مرور می‌شود. در بخش «کتاب مستند» نیز، ۲ اثر درباره «مدرسه» مرور می‌شود که یکی از آنها به صورت مستقیم و دیگری به صورت غیرمستقیم به این موضوع می‌پردازند.

برنامه‌ی تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.