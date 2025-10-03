پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: نخبگان، موتور محرکه توسعه استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در گردهمایی نخبگان و سرآمدان استان با تأکید بر نقش بیبدیل نخبگان در مسیر توسعه، خواستار همراهی، همدلی و ورود جدی آنان به تصمیمسازیهای علمی، اجرایی و اقتصادی شد. وی بر لزوم میدان دادن به جوانان نخبه، رفع موانع پیشروی آنان و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی استان برای رشد و آبادانی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه نخبگان سرمایههای ماندگار و پیشرانهای اصلی حرکت هر جامعهای هستند، افزود: هرجا پیشرفتی حاصل شده، نتیجه تلاش، اندیشههای نوآورانه و ارادههای استوار فرزندان این سرزمین بوده است.
استاندار تأکید کرد: چهارمحال و بختیاری باید از نگاه محرومیتزده خارج شود و به جایگاه واقعی خود در کشور برسد: اگر امروز میخواهیم دیگر از چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی محروم و کمتر برخوردار یاد نشود، این مهم در گروی تلاش شما نخبگان و فرهیختگان است.
وی به مسئله مسکن نخبگان نیز اشاره کرد و افزود: ما برای رفع دغدغه مسکن نخبگان جلساتی خواهیم داشت تا با همکاری مدیران دستگاههای اجرایی، راهحلهای مناسبی ارائه دهیم؛ چه در سطح استان و چه از طریق پیگیری در مرکز.
مردانی از نخبگان خواست که به صورت فعال و مسئولانه در شناسایی خلأهای علمی و اجرایی استان نقشآفرینی کنند.