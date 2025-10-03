به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله ششم بیست و نهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده لانگکاوی - از سری پروتور جهانی ۲۰۲۵ - امروز جمعه به مسافت ۱۲۳.۵ کیلومتر از شاه علم تا بندر دیکسون برگزار شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

۱- آروید دکلین از هلند - تیم تودور ۲:۳۲:۵۵ ساعت

۲- ارلند بلکیرا از نروژ - اونو اکس زمان مشابه

۳- مانوئل پنالوی یر از اسپانیا - پولتی زمان مشابه

- در رده بندی کلی تور لانگکاوی، ژوریس دل بوو از فرانسه و تیم توتال انرجیز با زمان مجموع ۱۸:۴۹:۲۹ ساعت پیشتاز شد و آندرس یوهانس از نروژ و تیم اونو اکس با ۶ ثانیه اختلاف دوم و آدرین مایر از فرانسه و تیم اونی بت با زمان مشابه سوم هستند.

---

- در تاریخ تور لانگکاوی، میرصمد پورسیدی از ایران در سال ۲۰۱۴ قهرمان شد و حسین عسکری در سال ۲۰۱۰ به مقام سوم رسید.

- در این تور، خوسه رودولفو سرپا رکابزن کلمبیایی با ۲ قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و پائولو لانفرانکی از ایتالیا نیز ۲ بار قهرمان شده است.