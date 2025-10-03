پخش زنده
امروز: -
در سالروز وفات کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) خوزستان سوگوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز وفات اخت الرضا (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) خوزستان، دروازه ورود تشییع به ایران اسلامی، سوگوار و عزادار است.
عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیهها و منازل فرا رسیدن وفات کریمه اهل بیت (ع) را به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض میکنند.
همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و اشعار در خصوص زندگانی و شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) به اشتراک میگذارند.