رئیس اداره ی نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب یک رستوران سنتی متخلف در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت:یک رستوران سنتی در خرم آباد به علت برگزاری مراسم غیرقانونی و وقوع درگیری با چاقو با هماهنگی قضایی پلمب شد.
سرگرد نصیر کوهزادی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین صنفی و اماکن عمومی از همه ی دارندگان پروانه ی کسب و شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز را به پلیس اطلاع دهند.
وی گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی،برای حفظ امنیت و رفاه حال شهروندان با هرگونه تخلف و بینظمی برخورد قاطع خواهد کرد.