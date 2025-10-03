به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت:یک رستوران سنتی در خرم آباد به علت برگزاری مراسم غیرقانونی و وقوع درگیری با چاقو با هماهنگی قضایی پلمب شد.

سرگرد نصیر کوهزادی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین صنفی و اماکن عمومی از همه ی دارندگان پروانه ی کسب و شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز را به پلیس اطلاع دهند.

وی گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی،برای حفظ امنیت و رفاه حال شهروندان با هرگونه تخلف و بی‌نظمی برخورد قاطع خواهد کرد.