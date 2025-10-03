پخش زنده
امروز: -
کاروان ۲۰۰ نفره فرماندهان و مربیان تربیتی بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری عازم دوره طرح یاوران ولایت در مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قمربنی هاشم گفت: ۲۰۰ نفر از دانش آموزان، مربیان و عوامل اجرایی واحدهای پیشگام بسیج دانش آموزی استانی برای شرکت در دوره طرح یاوران ولایت با بدرقه مسئولین عازم مشهد مقدس شدند.
سرهنگ پاسدار کرم نظری افزود: توانمند سازی، مهارت آموزی، بصیرت افزایی و کادر سازی دانش آموزان بسیجی نخبه برای نقش آفرینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی از اهداف برگزاری دوره یاوران ولایت است.
وی افزود: زیارت دورهای، راهیان پیشرفت و بازدید از موزهها در برنامههای این اردو پیش بینی شده است.
نظری خاطرنشان کرد: مرحله دوم اعزام کاروان بعدی دوره طرح یاوران ولایت ۱۴ مهر ویژه خواهران بسیج دانش آموزی برگزار خواهد شد.