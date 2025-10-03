نیروگاه شهید رجایی با کسب رتبه اول کشوری، بالاترین سطح کارایی و آمادگی عملیاتی را در آزمون پیک تابستان ۱۴۰۴ به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اهدای لوح تقدیر، از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی به دلیل کسب عنوان «برترین نیروگاه کشور»در ارزیابی عملکرد عبور موفق از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴، تجلیل کرد.

این تقدیر، توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی صورت گرفت و بر اهمیت آمادگی و عملکرد ممتاز این نیروگاه در تأمین پایدار برق در شرایط حساس پیک بار تأکید کرد.

نیروگاه شهید رجایی موفق شد در این ارزیابی کشوری، رتبه اول را به دست آورد و در بالاترین سطح از کارایی و آمادگی عملیاتی، از آزمون پیک تابستان ۱۴۰۴ سربلند بیرون آید.