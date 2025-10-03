به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: از امشب سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد و تا اواسط هفته آینده هوا به طور نسبی پایدار خواهد بود.

وی افزود: با خروج سامانه بارشی از گیلان دمای هوا هم در این مدت ۳ تا ۶ درجه سلیسیوس افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریا با ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر برای شنا و فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

محمد دادرس افزود: در ۲۴ ساعت گذشته اسب وونی با ۶ درجه سلیسیوس، سردترین و لوشان با ۲۴ درجه سلیسیوس گرمترین منطقه استان بوده است.

دمای فعلی رشت مرکز استان هم ۱۹ درجه سلیسیوس و رطوبت این شهر ۹۷ درصد است.