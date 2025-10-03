پخش زنده
امروز: -
برنامه هفت، با بررسی فیلم گوزنهای اتوبان، سلاحها و گفتوگو با مدیرکل سابق دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، برنامه کافه مستند، با نمایش مستند ارث مادری و مستند میخواستم بیشتر از یک شاهد باشم، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به بررسی فیلم «گوزنهای اتوبان»، «سلاحها» و گفتگوی ویژه با مدیرکل سابق دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، اختصاص دارد.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و آرش خوشخو فیلم سینمایی «گوزنهای اتوبان» را نقد میکنند. همچنین گفتگوی ویژه این قسمت با حضور میثم زندی، مدیرکل سابق دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم انجام میشود.
جواد طوسی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «سلاحها» (weapsons) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت»، به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی، جمعه شبها ساعت ۲۲، از شبکه نمایش پخش می شود.
در شانزدهمین قسمت از فصل دوم برنامه «کافه مستند»، مستند «ارث مادری»، محصول مرکز مستند سفیر فیلم، به کارگردانی محسن آقایی، پخش می شود و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور کارگردان اثر و سعید سبحانی برپا میشود.
مستند «ارث مادری»، با موضوع چالشهای مسکن و شهرسازی در دو دهه اخیر در ایران، به بررسی ایده واگذاری زمین برای ساخت مسکن توسط مردم اشاره دارد که میتواند تحول جدی در حوزه مسکن در ایران باشد.
بخش بعدی برنامه با اجرای نرگس مهراجی به اخبار مستند در هفت روز اخیر اختصاص دارد و پس از آن مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «من فاقد احساسم» برگزار میشود.
فصل دوم برنامه «کافه مستند»، با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، جمعه ها ساعت ۱۵، از شبکه افق پخش و سهشنبه شب ساعت ۲۱، بازپخش می شود.
مستند «میخواستم بیشتر از یک شاهد باشم»، با روایتی متفاوت از تشییع شهید مقاومت، امروز ساعت ۲۰، از شبکه مستند پخش و شنبه ۱۲ مهر ساعت ۸ صبح، بازپخش می شود.
این مستند به روایت قیس قریشی و به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد هادی نعمتالهی با نگاهی متفاوت به تشییع شهید مقاومت به روایت قیس قریشی میپردازد.
در این مستند که تولید مرکز مستند سوره است، راوی در تلاش است تا در گفتوگو با شخصیتهای رسانهای لبنان، اینبار سید مقاومت را از زبان لبنانیها روایت کند.
اثر حاضر تلاش دارد صدای مردمی را که در هیاهوی زمانه نباید خاموش بماند، ضبط و ثبت کند.