به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: آسمان استان طی امروز و فردا صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

سعید اسماعیلی در خصوص تغییرات دمایی گفت: دمای هوا طی روز‌های جمعه و شنبه مقداری افزایش می‌یابد به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۳ و فردا ۳۵ درجه سانتیگراد است.

وی گفت: کمینه دما طی روز‌های آینده به تدریج کاهش می‌یابد و شاهد خنکی محسوس دما در ساعات صبح خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی افزود: امروز کمینه دما در شهر قم ۱۶ درجه بود و خنک‌ترین نقطه استان روستای سنجگان با ۱۰ درجه سانتیگراد بود.