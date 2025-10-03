پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان قم طی امروز و فردا صاف همراه با وزش باد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: آسمان استان طی امروز و فردا صاف همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.
سعید اسماعیلی در خصوص تغییرات دمایی گفت: دمای هوا طی روزهای جمعه و شنبه مقداری افزایش مییابد به طوری که امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۳ و فردا ۳۵ درجه سانتیگراد است.
وی گفت: کمینه دما طی روزهای آینده به تدریج کاهش مییابد و شاهد خنکی محسوس دما در ساعات صبح خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی افزود: امروز کمینه دما در شهر قم ۱۶ درجه بود و خنکترین نقطه استان روستای سنجگان با ۱۰ درجه سانتیگراد بود.