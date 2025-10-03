پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان کیش، صاف تا کمی ابری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر افزایش باد برروی خلیج فارس پیش بینی میشود.
او افزود: پدیده جوی در جزایر و سواحل مه صبحگاهی همراه با کاهش دید افقی پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: بعدازظهر و شب با افزایش سرعت بادهای شمال غربی تا جنوب غربی، وضعیت دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم خواهد شد و توصیه میشود تردد شناورهای سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط انجام شود.
او افزود: فردا نیز همین شرایط جوی و دریایی در سطح استان پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا شنبه ۱۲ مهر و با شدت بیشتر برای روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۳ و ۱۴ مهر افزایش سرعت بادهای شمال شرقی با احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی، مرکزی و تنگه هرمز مورد انتظار است.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، اوایل هفته پیش رو افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی میشود.