کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان کیش، صاف تا کمی ابری خواهد بود.

آسمان کیش، صاف تا کمی ابری، ۱۱ مهر

آسمان کیش، صاف تا کمی ابری، ۱۱ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر افزایش باد برروی خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

او افزود: پدیده جوی در جزایر و سواحل مه صبحگاهی همراه با کاهش دید افقی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد‌های شمال غربی تا جنوب غربی، وضعیت دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک، تفریحی و صیادی با احتیاط انجام شود.

او افزود: فردا نیز همین شرایط جوی و دریایی در سطح استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا شنبه ۱۲ مهر و با شدت بیشتر برای روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۱۳ و ۱۴ مهر افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی با احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی، مرکزی و تنگه هرمز مورد انتظار است.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، اوایل هفته پیش رو افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی می‌شود.