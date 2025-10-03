پخش زنده
شاخص کیفی امروز ۹ شهر خوزستان در وضعیت قهوهای، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۱۱ امروز جمعه (یازدهم مهر) شاخص کیفی هوا در شهرهای هویزه ۳۱۶ و سوسنگرد به ۳۰۸ AQI رسید که نشان دهنده وضعیت خطرناک (قهوه ای ) است.
این میزان در شهرهای اهواز ۱۹۱ و شوشتر ۱۵۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است. همچنین میزان شاخص کیفی هوا در رامهرمز ۱۳۸، دزفول ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۵، شوش ۱۲۰ و امیدیه ۱۰۳ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) میباشد.