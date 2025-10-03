به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان کوثر گفت: دستگاه سی‌تی آنژیوگرافی ۵۱۲ اسلایس، پیشرفته‌ترین نسل تجهیزات تصویربرداری قلبی است که برای نخستین بار در منطقه جنوب کشور و در شهر شیراز برای تشخیص و درمان بیماران قلبی راه اندازی شد.

سید احمد راکعی افزود: خیران و مسئولان بیمارستان قلب کوثر برای خرید این دستگاه یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو هزینه کردند.

محمود تابنده مدیر عامل بنیاد قلب پارس هم گفت: کاهش دُز اشعه، سرعت بالای تصویربرداری، کاهش نیاز به ماده حاجب و امکان عکس‌برداری دقیق‌تر بیماران با ضربان و وزن متفاوت از مهم‌ترین ویژگی‌های این دستگاه است.