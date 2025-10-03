رئیس اداره فرش اداره کل صنعت ، معدن و تجارت فارس گفت: حضور هنرصنعت فرش دستباف در رویداد بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، زمینه‌ساز توسعه بازار، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد تعاملات مؤثر با فعالان بین‌المللی است.

غلامحسین زنهاری افزود: نمایشگاه شیراز اکسپو فرصتی ارزشمند برای دسترسی به بازار‌های جدید، جذب مشتریان با ترجیحات گوناگون و ایجاد شبکه‌های توزیع بین‌المللی فراهم می‌سازد.

رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس موفقیت در این رویداد را منوط به برنامه‌ریزی دقیق، ارائه محصولات با تأکید بر کیفیت، طرح و تاریخچه تولید و نیز ارزیابی درست بازگشت سرمایه دانست و افزود: اصالت، هنر دست و روایت تاریخچه و فرآیند تولید فرش‌های دستباف، از نقاط قوتی است که می‌تواند در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

زنهاری در ادامه با تأکید بر اهمیت معرفی تراکم گره، مواد مصرفی همچون پشم و ابریشم، و طراحی‌های کلاسیک و مدرن، حضور در این نمایشگاه را زمینه‌ساز آشنایی مخاطبان داخلی و خارجی با جنبه‌های فنی و هنری فرش ایرانی دانست.

وی همچنین به نقش فرش در مسئولیت اجتماعی، اشتغال‌زایی در روستا‌ها و بهینه‌سازی مصرف منابع اشاره کرد و آن را از دیگر مزایای معرفی این صنعت در سطح بین‌المللی برشمرد .

نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های استان فارس برگزار می‌شود.