امروز تیمهای حاضر در لیگ برتر استان آذربایجان غربی در هفته چهاردهم به مصاف هم میروند تا با عملکردی موفق، به صدر جدول نزدیکتر شوند. مسابقات از ساعت ۱۵:۰۰ آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفته چهاردهم لیگ برتر استان آذربایجان غربی روز جمعه یازدهم مهرماه برگزار میشود و مسابقات همه از ساعت ۱۵:۰۰ آغاز خواهد شد.
در این هفته، سینگان اشنویه میزبان گوگ تپه مهاباد خواهد بود و حاجیخوش مهاباد به مصاف پاییزه پیرانشهر میرود. همچنین اورین خوی در دیداری حساس مقابل روناهی ارومیه قرار میگیرد و محمدیار نوین مهمان آگرین سردشت خواهد بود.
یاس ارومیه و شهدای شاهین دژ نیز در یک بازی نفسگیر به مصاف هم میروند و امیدآفرینان میاندوآب میزبان آسایش میاندوآب است.
این رقابتها نوید یک هفته پرهیجان و جذاب را برای هواداران فوتبال در استان آذربایجان غربی میدهد.
مسابقات لیگ برتر فوتبال استان آذربایجانغربی با حضور ۱۲ تیم به صورت دورهای برگزار میشود و تیمها برای کسب عنوان قهرمانی و صعود به لیگهای بالاتر رقابت میکنند.