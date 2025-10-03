صفحه اینستاگرامی برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین»، پنجشنبه ۱۰ مهر، در آستانه دو سالگی، توسط صهیونیست‌ها مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اقدامی بحث‌برانگیز، صفحه اینستاگرامی برنامه تلویزیونی «به افق فلسطین»، مهم‌ترین برنامه شبکه افق با محوریت موضوع فلسطین، پنجشنبه ۱۰ مهر، توسط صهیونیست‌ها مسدود شد. این در حالی است که این برنامه از اواخر مهر ۱۴۰۲ و هم‌زمان با آغاز عملیات «طوفان الاقصی»، از شبکه افق پخش می شود.

«به افق فلسطین»، طی این مدت با پوشش مستمر و چندساعته در بزنگاه‌های حساس همچون دفاع مقدس ۱۲ روزه و عملیات‌های «وعده صادق»، توانست مخاطبان گسترده‌ای را پیدا کند. این برنامه با حضور کارشناسان و تحلیلگران برجسته، به بررسی تحولات فلسطین، درگیری‌های منطقه‌ای و راهبرد‌های جبهه مقاومت پرداخته و تصویری روشن از ایستادگی مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی ارائه می‌کند.