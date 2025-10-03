به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صناع دستی به کهگیلویه و بویراحمد رضا صالحی‌امیری به همراه استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از منطقه گردشگری چشمه بلقیس چرام نیز بازدید کردند.

استاندار در این بازدید با بیان اینکه چشمه بلقیس به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است، گفت: ساماندهی این سایت می‌تواند نقش بی‌بدیلی در درآمدزایی و اشتغال‌زایی منطقه ایفا کند.

یداله رحمانی افزود: این چشمه چشمه بلقیس یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین جاذبه‌های گردشگری استان است بدون‌شک با اجرای برنامه‌های مرمت، نگهداری و ساماندهی، این سایت گردشگری می‌تواند نقش بی‌بدیلی در درآمدزایی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

رحمانی خطاب به وزیر گردشگری با بیان اینکه نگاه مثبت و مساعد شما به عنوان عالی‌ترین مقام وزارتخانه، می‌تواند نقشه راهی برای رونق گردشگری در این خطه باشد، اضافه کرد: امیدواریم با تدابیر وزیر گردشگری و توجه ویژه دولت به آبادانی مناطق محروم، شاهد تحولات گسترده‌ای در استان باشیم و قطعاً مصوبات و دستورات پایانی این سفر پربرکت، زمینه‌ساز این رونق خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات اقتصادی استان پرداخت و تأکید کرد: علاوه بر مشکل جدی بیکاری که در این دو روز مکرراً به آن اشاره شد، متأسفانه شاخص نرخ مشارکت اقتصادی نیز در استان بسیار پایین‌تر از متوسط کشوری است.

استاندار با بیان اینکه در حالی که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی کشور حدود ۴۱ درصد است، گفت: این رقم در استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد است، بنابراین، هم‌زمان با دغدغه بیکاری، با چالش پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نیز مواجه هستیم.

رحمانی راه برون‌رفت از این شرایط را در چند محور دانست و افزود: امیدواریم با رونق حوزه گردشگری، تکمیل طرح‌ها در سفر آتی رئیس‌جمهور در حوزه زیرساخت‌های عمرانی راه، آب و برق و زیرساخت‌های گردشگری و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری، در استان شاهد تحول در این حوزه باشیم.

رحمانی با اشاره به سال سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: ۷۱ طرح سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معادن شناسایی کردیم، وپنج‌شنبه‌های سرمایه‌گذار و چهارشنبه‌های تسهیل و رفع موانع تولید بستر مناسبی برای شتاب‌بخشی به این پروژه‌ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فسفات چرام گفت: مرحله اول این طرح که با مشارکت مجموعه غدیر آغاز شده، حداقل هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بر دارد و در مراحل بعدی، احداث کارخانه اسید فسفریک نیز در برنامه است که کاربرد‌های وسیعی در صنایع دفاعی و سایر حوزه‌های تولیدی خواهد داشت.

رحمانی وجود معادن مختلف را از دیگر قابلیت‌های مهم کهگیلویه و بویراحمد برشمرد و افزود: معادنی، چون فسفات، بوکسیت و سلستین از جمله معادن بسیار باارزش و کمیاب در استان هستند، که از جمله برنامه اصلی استان، فرآوری این معادن و ایجاد ارزش افزوده و فراهم کردن زمینه اشتغال با بهره برداری از این طرح‌ها است.