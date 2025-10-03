پخش زنده
رونمایی از مستند عبور از گذرگاهها (العابرون للحدود) در شهرستان شادگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، هنرمندان، میهمانان ویژه از کشور بحرین و اقشار مختلف مردم ولایتمدار در حسینیه اولاد مسلم بن عقیل (المزیدیة) برگزار شد، آیتالله حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت مقاومت اسلامی و نقش متعهدانه آن در تبیین آرمانهای امت اسلامی گفت : در دوران جنگ تحمیلی ملت ایران به نیابت از امت اسلامی در مقابل استکبار جهانی ایستاد .
وی اظهار داشت : در کنار ملت ایران در دوران دفاع مقدس شاهد حضور رزمندگانی از کشورهایی همچون عراق ، بحرین و حتی کشورهای اروپایی بودیم که جان خویش را فدا کردند و به شهادت رسیدند.
مستند عبور از گذرگاهها (العابرون للحدود) اثری پژوهشی ـ میدانی است که توسط مرکز رسانهای ائتلاف شباب ثورة ۱۴ فبرایر کشور بحرین تولید شده و به بررسی بخشی از حقیقت مقاومت اسلامی در ورای مرزهای جغرافیایی میپردازد که این مستند با بهرهگیری از تصاویر کمتر دیدهشده روایت شاهدان عینی و بازخوانی رویدادهای میدانی نقش جوانان مقاومت و فداکاریهای آنان در پاسداری از آرمانهای امت اسلامی را به تصویر میکشد.
همچنین هدف از تولید این مستند عبور از گذرگاهها برجستهسازی نقش فراملیتی مقاومت اسلامی و پیوند مبارزات ملتهای منطقه در مسیر پاسداری از ارزشهای دینی و انسانی و همچنین الگویی از ایستادگی، ایثار و وحدت امت اسلامی را برای نسلهای آینده میباشد.