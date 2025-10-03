پخش زنده
واحد دوم نمکزدایی بندرعباس با تکیه بر دانش بومی و آخرین دستاوردهای علمی و استفاده از پیشرفتهترین تجهیزات روز دنیا، با ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب در سال، توسط شرکت مهندسی توسعه آب آسیا از شرکتهای زیر مجموعه واسکو احداث شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما واحد دوم نمکزدایی آب شیرینکن بندرعباس، به ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب با حضور دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری افتتاح شد.
احسان انصاری مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (واسکو) اظهار داشت: واحد دوم نمکزدایی بندرعباس توسط گروه شرکتهای تأمین و انتقال آب خلیج فارس (واسکو) و با همت متخصصان ایرانی و تکیه بر دانش بومی و آخرین دستاوردهای علمی و استفاده از پیشرفتهترین تجهیزات روز دنیا، با ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب در سال، توسط شرکت مهندسی توسعه آب آسیا از شرکتهای زیر مجموعه واسکو احداث شده است. این مجموعه با سرمایهگذاری بالغ بر ۲۰۳ میلیون یورو، به علاوه ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم و ۴۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم، در فضایی به وسعت ۹ هکتار احداث گردیده که با بهرهبرداری از آن، ظرفیت نمکزدایی، به ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب در سال میرسد.
وی افزود: این واحد با تمرکز بر مهندسی و با هدف انتقال و بومیسازی تکنولوژی به گونهای برنامهریزی و عملیاتی شده تا اجرای واحدهای بعدی بدون نیاز به مهندسی شرکتهای خارجی و تماماً با تکیه بر دانش فنی شرکت مهندسی توسعه آب آسیا میسر شود.
مدیرعامل واسکو یادآورشد: مجتمع نمکزدایی بندرعباس جزو بزرگترین مجتمعهای نمکزدایی در ایران است که برای تولید ۳۵۰ میلیون متر مکعب در سال و قابل توسعه تا ظرفیت ۵۰۰ میلیون متر مکعب طراحی شده است.
انصاری در ادامه گفت: گروه شرکتهای تأمین و انتقال آب خلیج فارس، با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو و با همت شرکتهای معدنی صنعتی گل گهر، ملی مس ایران و معدنی صنعتی چادرملو تاسیس و با پشتیبانی آنها بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای پیشرو در این عرصه، مأموریتِ حیاتی تأمین آب پایدار برای صنایع و مناطق کمآب کشور را بر عهده دارد.
وی افزود: همزمان با افتتاح واحد دوم نمکزدایی، عملیات کلنگزنی و اجرای واحدهای سوم و چهارم نمکزدایی هر کدام به ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب در سال توسط شرکت مهندسی توسعه آب آسیا، به منظور تأمین نیازهای صنایع ملی مس ایران و استانهای کرمان و هرمزگان انجام میشود. در این راستا عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب به مجتمع ملی مس ایران و استان کرمان نیز به طول ۴۵۲ کیلومتر و ظرفیت نهایی ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال توسط شرکت تأمین و انتقال خلیج فارس در حال اجرا است که تحقق این امر ظرفیت عظیمی را برای تأمین آب پایدار کشور فراهم مینماید.
امضای تفاهمنامه احداث قطعه دوم خط انتقال آب و واحدهای سوم و چهارم نمکزدایی
همزمان با آغاز بهرهبرداری رسمی از واحد دوم بزرگترین مجتمع نمکزدایی آب دریا در ایران تفاهمنامه احداث قطعه دوم خط انتقال آب خلیج فارس به سواحل جنوبی و فلات مرکزی و نیز احداث واحدهای سوم و چهارم نمکزدایی در حضور رئیس جمهور میان آقای آشوری استاندار هرمزگان و آقای احسان انصاری مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (واسکو) به امضا رسید.
حجم سرمایهگذاری این طرح عظیم، ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و انتظار میرود با اجرای آن، آب پایدار در مناطق مرکزی کشور تامین شود. همچنین این طرح در زمان اجرا حداقل ۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
