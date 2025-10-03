پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: آسمان استان در هفته آینده پایدار و در این مدت وزش بادهای ملایم و موقت پاییزی بیشتر نقاط استان را فرامیگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به اینکه آسمان استان در طول هفته آینده پایدار است، گفت: در این مدت وزش بادهای ملایم و موقت پاییزی بیشتر نقاط استان را فرامیگیرد.
محمدحسن باقریشکیب بیان کرد: بر اساس بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، آسمان بیشتر نقاط استان در طول پنج روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش ملایم و موقت باد در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت تعییرات دمایی محسوسی نداریم و وضعیت آب و هوایی استان پایدار خواهد بود.
باقری شکیب عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته اسدآباد و نهاوند با ۳۱ درجه سانتیگراد و بهار با چهار درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
وی اظهار کرد: در این مدت بیشینه و کمینه دمای هوای همدان نیز به ترتیب ۲۹ و پنج درجه سانتیگراد بالای صفر به ثبت رسید.