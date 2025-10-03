به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی شرایط جوی پیش رو را این گونه توصیف کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک از بیابان‌های نواحی مرکزی کشور به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان طی ساعاتی از امروز جمعه احتمال افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وجود دارد.

بر این اساس هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۳۲ اداره کل هواشناسی استان به دلیل کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات برای امروز اعتبار دارد.

همچنین تا اوایل هفته آتی در استان کاهش نسبی دمای شبانه پیش بینی می‌شود، اما دمای روزانه طی این مدت تا حدی افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این مطابق بررسی‌ها حداقل تا پایان هفته آینده پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.