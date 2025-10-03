پخش زنده
امروز: -
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست میاندوآب در گشتزنیهای خود، یک صیاد غیر مجاز در حال زندهگیری سهره طلایی را شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری متخلفی خبر داد که در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو درحال زندهگیری پرندگان بود.
موسی جسور گفت: در پی گشتزنی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، فردی در حال زندهگیری سهره طلایی مشاهده و بلافاصله بازداشت شد. ادوات صید و سه قطعه پرنده ضبط و پس از آن بلافاصله به زیستگاه طبیعی بازگردانده شدند.
وی افزود: طبق ماده ۱۳ قانون شکار و صید، هرگونه زندهگیری پرندگان تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. پرونده این فرد پس از تکمیل به مراجع قضایی ارسال میشود.