به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، به تحلیل شرایط خاص تاریخی کنونی پرداخت و گفت: صد‌ها سال استعمار غرب و در رأس آن انگلیس، جهان را چپاول کرده و با روش‌های گوناگون، ملت‌ها و سرزمین‌ها را به چندین برابر وسعت خاک خود تحت سلطه قرار داده بودند.

وی ادامه داد: هرچند ملت‌ها برای استقلال قیام کردند و پیروزی‌هایی نیز کسب شد، اما استکبار راهبرد‌های خود را تغییر داد و با نفوذ در ارکان حکومت‌ها و تغییر فرهنگ به‌صورت پنهان، سلطه خود را بر دیگر ملل حفظ کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد که بیداری جهانی علیه این ظلم و ستم در حال گسترش است و مردم دنیا دیگر تاب تحمل این استکبار را ندارند.

وی با اشاره به حماسه «طوفان‌الاقصی» توسط مردم غزه تصریح کرد: غرب و رژیم صهیونیستی با توحش و درندگی تمام، به جان مردم مظلوم غزه افتاده و نزدیک به ۷۰ هزار نفر از مردم بیگناه را به شهادت رساندند و مرتکب بدترین جنایات شدند.

مدرسی از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا به‌شدت انتقاد کرد و گفت: رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید بیایید سلاح را از مظلوم بگیریم و اجازه دهیم ظالم هر کاری می‌خواهد انجام دهد. این سیاست، ترویج ارعاب و خلع سلاح کسانی است که از خود دفاع می‌کنند.

وی همچنین سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را امری عجیب و ناعادلانه دانست و ادامه داد: تحمیل یک قرارداد ناعادلانه تحت فشار به نام برجام بر ایران، عدم پایبندی طرف‌های مقابل به تعهدات خود در حالی که ایران به توافق عمل کرده است و شکایت از ایران به سازمان ملل با استفاده از مفاد همین قرارداد تحمیلی و ظالمانه از محور‌های اصلی مورد انتقاد این موضوع به شمار می‌آید.

امام جمعه موقت یزد تأکید کرد: به حول و قوه الهی و تحت زعامت مقام معظم رهبری و با اتحاد ملت، پوزه دشمن به خاک مالیده خواهد شد و در این امتحان الهی نیز پیروز خواهیم شد.

مدرسی عواملی نظیر سبک شمردن گناه و ارتکاب علنی آن را موجب تشدید عقوبت الهی دانست و خاطرنشان کرد: عدم رعایت حجاب توسط برخی افراد، مصداق گناه آشکار و هتک حرمت جامعه اسلامی محسوب می‌شود که مؤمنین باید نسبت به آن توجه و حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی همچنین با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س)، این بانوی بزرگوار را منشأ برکات فراوانی برای کشور و جهان اسلام دانست و به روایاتی مبنی بر شفاعت ایشان برای شیعیان و وجوب بهشت برای زائران حرم مطهرشان اشاره کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان ضمن گرامیداشت «هفته انتظامی»، از جانفشانی‌ها و تلاش‌های حافظان امنیت در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم مجدانه تلاش می‌کنند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.