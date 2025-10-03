پخش زنده
هفته دوم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا شب گذشته (پنج شنبه ۱۰ مهر) به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج پایانی هفته دوم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا به این شرح است:
رم ایتالیا ۰ - ۱ لیل فرانسه (گل: هاکون هارالدسون در دقیقه ۶)
- در این بازی آرتیم دوفبیک مهاجم اوکراینی تیم رم ۳ ضربه پنالتی را به هدر داد.
بولونیا ایتالیا ۱ - ۱ فرایبورگ آلمان (گل بولونیا: ریکارو اورسولینی در دقیقه ۲۹)
سلتیک اسکاتلند ۰ - ۲ اسپورتینگ براگا پرتغال
ویکتوریا پلژن چک ۳ - ۰ مالمو سوئد
فنرباغچه ترکیه ۲ - ۱ نیس فرانسه
استه وا بخارست رومانی ۰ - ۲ یانگ بویز سوئیس
پاناتینایکوس یونان ۱ - ۲ گو اهد ایگلز هلند
لودوگورتس بلغارستان ۰ - ۲ رئال بتیس اسپانیا (گلها: جووانی لوکلسو در دقیقه ۳۱ و سون - گل به خودی مدافع حریف - ۵۳)
بران نروژ ۱ - ۰ اوترخت هلند
بازل سوئیس ۲ - ۰ اشتوتگارت آلمان
پورتو پرتغال ۲ - ۱ ستاره سرخ بلگراد صربستان
فاینورد هلند ۰ - ۲ آستون ویلا انگلیس
خنک بلژیک ۰ - ۱ فرانس واروش مجارستان
ناتینگام فارست انگلیس ۲ - ۳ میدتیلان دانمارک
المپیک لیون فرانسه ۲ - ۰ سالزبورگ اتریش
سلتاویگو اسپانیا ۳ - ۱ پائوک یونان
اشتورم گراتس اتریش ۲ - ۱ گلاسگو رنجرز اسکاتلند
- در جدول تیمهای ۶ امتیازی دینامو زاگرب، میدتیلان دانمارک، آستون ویلا و اسپورتینگ براگا اول تا چهارم هستند.