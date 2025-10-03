به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج پایانی هفته دوم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا به این شرح است:

رم ایتالیا ۰ - ۱ لیل فرانسه (گل: هاکون هارالدسون در دقیقه ۶)

- در این بازی آرتیم دوفبیک مهاجم اوکراینی تیم رم ۳ ضربه پنالتی را به هدر داد.

بولونیا ایتالیا ۱ - ۱ فرایبورگ آلمان (گل بولونیا: ریکارو اورسولینی در دقیقه ۲۹)

سلتیک اسکاتلند ۰ - ۲ اسپورتینگ براگا پرتغال

ویکتوریا پلژن چک ۳ - ۰ مالمو سوئد

فنرباغچه ترکیه ۲ - ۱ نیس فرانسه

استه وا بخارست رومانی ۰ - ۲ یانگ بویز سوئیس

پاناتینایکوس یونان ۱ - ۲ گو اهد ایگلز هلند

لودوگورتس بلغارستان ۰ - ۲ رئال بتیس اسپانیا (گل‌ها: جووانی لوکلسو در دقیقه ۳۱ و سون - گل به خودی مدافع حریف - ۵۳)

بران نروژ ۱ - ۰ اوترخت هلند

بازل سوئیس ۲ - ۰ اشتوتگارت آلمان

پورتو پرتغال ۲ - ۱ ستاره سرخ بلگراد صربستان

فاینورد هلند ۰ - ۲ آستون ویلا انگلیس

خنک بلژیک ۰ - ۱ فرانس واروش مجارستان

ناتینگام فارست انگلیس ۲ - ۳ میدتیلان دانمارک

المپیک لیون فرانسه ۲ - ۰ سالزبورگ اتریش

سلتاویگو اسپانیا ۳ - ۱ پائوک یونان

اشتورم گراتس اتریش ۲ - ۱ گلاسگو رنجرز اسکاتلند

- در جدول تیم‌های ۶ امتیازی دینامو زاگرب، میدتیلان دانمارک، آستون ویلا و اسپورتینگ براگا اول تا چهارم هستند.