هفته نخست دور گروهی رقابت های فوتبال لیگ کنفرانس اروپا دیشب(پنج شنبه 10 مهر) به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته پایانی نخست دور گروهی رقابت های فوتبال لیگ کنفرانس اروپا به این شرح است:
دینامو کیف اوکراین ۰ - ۲ کریستال پالاس انگلیس
لوزان سوئیس ۳ - ۰ بریوبلیک ایسلند
نوآه ارمنستان ۱ - ۰ ریه کا کرواسی
زرینسکی بوسنی و هرزگوین ۵ - ۰ لینکلن رد جبل الطارق
یاگیلونیا لهستان ۱ - ۰ هامرون مالت
لخ پوژنان لهستان ۴ - ۱ راپید وین اتریش
کوپس فنلاند ۱ - ۱ دیترا کوزوو
اومونیا قبرس ۰ - ۱ ماینتس آلمان
رایو وایکانو اسپانیا ۲ - ۰ شکندیا مقدونیه شمالی
آبردین اسکاتلند ۲ - ۳ شاختار دونیتسک اوکراین
اسپارتا پراگ چک ۴ - ۱ شامروک راورز ایرلند
فیورنتینا ایتالیا ۲ - ۰ سیگما اولوموک چک
آ ا ک لارناکا قبرس ۴ - ۰ آلکمار هلند
لخیا ورشو لهستان ۰ - ۱ سامسون اسپور ترکیه
سلیه اسلوونی ۳ - ۱ آ ا ک آتن لهستان
راکوف لهستان ۲ - ۰ اونیورسیتاتیا رومانی
شلبرن ایرلند ۰ - ۰ هاکن سوئد
اسلووان براتیسلاوا اسلواکی ۱ - ۲ استراسبورگ فرانسه