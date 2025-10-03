به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته پایانی نخست دور گروهی رقابت های فوتبال لیگ کنفرانس اروپا به این شرح است:

دینامو کیف اوکراین ۰ - ۲ کریستال پالاس انگلیس

لوزان سوئیس ۳ - ۰ بریوبلیک ایسلند

نوآه ارمنستان ۱ - ۰ ریه کا کرواسی

زرینسکی بوسنی و هرزگوین ۵ - ۰ لینکلن رد جبل الطارق

یاگیلونیا لهستان ۱ - ۰ هامرون مالت

لخ پوژنان لهستان ۴ - ۱ راپید وین اتریش

کوپس فنلاند ۱ - ۱ دیترا کوزوو

اومونیا قبرس ۰ - ۱ ماینتس آلمان

رایو وایکانو اسپانیا ۲ - ۰ شکندیا مقدونیه شمالی

آبردین اسکاتلند ۲ - ۳ شاختار دونیتسک اوکراین

اسپارتا پراگ چک ۴ - ۱ شامروک راورز ایرلند

فیورنتینا ایتالیا ۲ - ۰ سیگما اولوموک چک

آ ا ک لارناکا قبرس ۴ - ۰ آلکمار هلند

لخیا ورشو لهستان ۰ - ۱ سامسون اسپور ترکیه

سلیه اسلوونی ۳ - ۱ آ ا ک آتن لهستان

راکوف لهستان ۲ - ۰ اونیورسیتاتیا رومانی

شلبرن ایرلند ۰ - ۰ هاکن سوئد

اسلووان براتیسلاوا اسلواکی ۱ - ۲ استراسبورگ فرانسه