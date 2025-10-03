امام جمعه موقت سمنان : ایران منزوی شدنی نیست ؛ حرکت اشتباه آمریکا و اسرائیل موشک های با فناوری جدید ایران را به سوی آنها روانه می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس در خطبه های نماز جمعه سمنان گفت : دشمنان می‌خواهند ایران را منزوی و با اجرای طرح های مکانیسم ماشه و اسنپ بک تحریم‌های مختلفی را بر ایران تحمیل کنند، ولی باید بدانند اگر این بار بخواهند غلطی بکنند موشک‌هایی با فناوری‌های جدید به سمت اسرائیل خواهد رفت که دیگر چیزی از اسرائیل باقی نخواهد گذاشت.

حجت الاسلام عبدوس همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت سید حسن نصرالله ، این شخصیت را الگوی یک مقاومت نامید و تاکید کرد: دشمنان فکر می‌کردند با ترور ایشان همه چیز تمام می‌شود ولی آثار فکری و عملی این فرد تمام شدنی نیست.

وی افزود: حالا می‌بینید که ۴۴ کشتی با علم به این که اسرائیل دشمنآنهاست برای کمک به مردم غزه به دریا زدند در حالی که می‌دانند که اسرائیل اجازه رسیدن به غزه را نمی‌دهند ؛ ولی در مقابل این رژیم غاصب مقاومت کردند تا تمام دنیا بفهمند شاخه‌های جدیدی از مقاومت روییده است.

خطیب جمعه سمنان تصریح کرد: امروز دیگر مسئله فقط لبنان و غزه نیست و همه دنیا علیه اسرائیل و امریکا شعار می‌دهند و خواهید دید که امریکا و اسرائیل به سرنوشت فرعون دچار خواهند شد.

وی افزود: استکبار جهانی ۲۰۰ سال کار کرد که بگوید آزادی و دموکراسی و عدالت و حقوق بشر ما هستیم ولی امروز همه دنیا متوجه شدند که همه حرفهایشان دروغ است و به همین دلیل مانند یک حیوان وحشی با تهدید و کشتار می‌خواهند اقتدار و قدرت خودشان را تثبیت کنند که این امر محال است.

امام جمعه موقت سمنان همچنین ضمن گرامیداشت هفته فراجا از زحمات شبانه روزی پلیس برای تامین امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد.

وی در خصوص برگزاری کنگره ۳ هزار شهید استان سمنان هم گفت: این کنگره به بهترین شکل ممکن برگزار شد و مردم هم با حضور گسترده شان در این کنگره نشان دادند یاد شهیدان همواره برای آنها زنده است.