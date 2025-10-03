توسعه زیرساخت های عمرانی در شهرستان کلات
توسعه زیرساختهای عمرانی در شهر و روستاهای شهرستان کلات بهصورت همزمان در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان کلات گفت: امسال با استفاده از قیر رایگان موضوع جزء ۲ تبصره ۳ قانون بودجه، طرحهای گستردهای در حوزه آسفالت و بهسازی معابر اجرا شده است.
ابوالفتح لشگری افزود: در سه روستای جلیلآباد، شهرک چرمکهن بخش مرکزی و روستای رباط بخش هزار مسجد، بیش از ۱۵ هزار مترمربع آسفالت، جدولگذاری و زیرسازی با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان اجرا شد که هفت و نیم میلیارد تومان سهم بنیاد مسکن در قالب قیر رایگان و چهار و نیم میلیارد تومان سهم دهیاریها از محل ارزش افزوده بوده است.
او ادامه داد: در بخش زاوین نیز ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت در روستاهای شورستان و قرهتیکان اجرا شده و ۳۲ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و ابنیه در روستاهای آبگرم، تقیآباد، چهچهه، قلیچآباد و برده به پایان رسیده است.
به گفته وی، همچنین پنج هزار مترمربع آسفالت معابر روستای سررود در دست اجراست.
لشگری با اشاره به حوزه شهری تاکید کرد: در کنار اقدامات بنیاد مسکن در روستاها، طرحهای روکش آسفالت در شهرهای شهرستان نیز آغاز شده؛ بهطوری که در شهر لایین بخشی از عملیات انجام شده است و ادامه دارد، در شهر زاوین بهطور کامل اجرا شده و در شهر چنار نیز بخش عمدهای از طرح به انجام رسیده و تکمیل آن در دست اقدام است.
این مسئول اضافه کرد: در شهر کلات نیز با پیگیریهای انجامشده، سهمیه قیر اختصاص پیدا کرده و هماکنون طرح در مرحله انتخاب پیمانکار است.
فرماندار کلات با بیان اینکه روکش آسفالت بلوار اصلی شهر کلات در فصل پاییز امسال با همکاری شهرداری انجام خواهد شد، گفت: این اقدامات در حوزه روستایی و شهری، گام مهمی در راستای توسعه متوازن شهرستان، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی به شمار میرود.