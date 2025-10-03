اقتدار نیروی انتظامی در جامعه باید حفظ شود
امام جمعه نقده گفت:اقتدار نیروی انتظامی در جامعه باید حفظ شود.
امام جمعه نقده ضمن گرامیداشت دهم ربیعالثانی سالروز رحلت شهادتگونه حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: این دختر نمونه، مانند سایر اهلبیت، به گونهای زندگی نموده، که برای همه عصرها و نسلها، در سنگر عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی کند و سازنده یک تمدن مهم اسلامی باشد.
حجت الاسلام فصیح نیا همچنین تصریح کرد: نباید فکر کرد، چون حضرت معصومه در قرنها پیش زندگی میکردند، نمیتوان الگوی عصر ما باشند، این دختر نمونه خاندان پیامبر (ص)، همچون سایر اهل بیت، به گونهای زیستند و عمل کردند، که برای همه عصرها و نسلها، در زیست عفیفانه و سنگر حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر کنند و یک تمدن مهم اسلامی را ایجاد نمایند.
وی با تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، با تکیه به سخنان مقام معظم رهبری ادامه داد: نیروی انتظامی یکی از نیروهای هم امنیتی در داخل جامعه هستند و این امنیت همیشه باعث پیشرفت و توسعه منطقه میشود.
وی با اشاره به اینکه اقتدار نیروی انتظامی در جامعه باید حفظ شود، گفت: اگر جایگاه این نیرو حفظ نشود بسیاری از هنجارهای جامعه زیر سوال میرود و همچنین لباس سبز نیروی انتظامی آبروی جامعه بوده و باید مورد احترام قرار گیرد که وظیفه مردم و مسئولین بخصوص نیروهای قضایی باید حرمت این نیرو را حفظ کنند.
سفارش به تقوای الهی و گرامیداشت سالگرد شهید سید حسن نصرالله که جایگاه ویژهای در منطقه و جبهه مقاومت داشت از دیگر بیانات خطبههای نماز جمعه بود.