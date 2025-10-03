به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده اقامه شد.

امام جمعه نقده ضمن گرامیداشت دهم ربیع‌الثانی سال‌روز رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: این دختر نمونه، مانند سایر اهل‌بیت، به گونه‌ای زندگی نموده، که برای همه عصر‌ها و نسل‌ها، در سنگر عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی کند و سازنده یک تمدن مهم اسلامی باشد.

حجت الاسلام فصیح نیا همچنین تصریح کرد: نباید فکر کرد، چون حضرت معصومه در قرن‌ها پیش زندگی می‌کردند، نمی‌توان الگوی عصر ما باشند، این دختر نمونه خاندان پیامبر (ص)، هم‌چون سایر اهل بیت، به گونه‌ای زیستند و عمل کردند، که برای همه عصر‌ها و نسل‌ها، در زیست عفیفانه و سنگر حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر کنند و یک تمدن مهم اسلامی را ایجاد نمایند.

وی با تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی، با تکیه به سخنان مقام معظم رهبری ادامه داد: نیروی انتظامی یکی از نیرو‌های هم امنیتی در داخل جامعه هستند و این امنیت همیشه باعث پیشرفت و توسعه منطقه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اقتدار نیروی انتظامی در جامعه باید حفظ شود، گفت: اگر جایگاه این نیرو حفظ نشود بسیاری از هنجار‌های جامعه زیر سوال می‌رود و همچنین لباس سبز نیروی انتظامی آبروی جامعه بوده و باید مورد احترام قرار گیرد که وظیفه مردم و مسئولین بخصوص نیرو‌های قضایی باید حرمت این نیرو را حفظ کنند.

سفارش به تقوای الهی و گرامیداشت سالگرد شهید سید حسن نصرالله که جایگاه ویژه‌ای در منطقه و جبهه مقاومت داشت از دیگر بیانات خطبه‌های نماز جمعه بود.