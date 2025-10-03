پخش زنده
زلزله بامداد امروز در بخش زواره از توابع شهرستان اردستان، علاوه بر خسارت به تعدادی از اماکن مسکونی، موجب ترکخوردگی در مسجد جامع تاریخی زواره و برخی بناهای میراثی منطقه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ منصور شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران شهر زواره که با هدف بررسی اقدامات انجامشده و اجرای طرحهای کاهش خطر تشکیل شد، گفت: هرچند این حادثه خسارت جانی نداشت، اما با توجه به ثبت هشت پسلرزه و ترک بر بنای تاریخی مسجد جامع و احتمال خطر، نماز جمعه این هفته در مساجد مقاوم جایگزین برگزار شد.
منصور شیشهفروش افزود: ۹ تیم ارزیابی خسارت هماکنون در حال بررسی خسارات وارده در دهستان ریگستان و روستاهای دهنو، باقرآباد، نیرآباد، معینآباد، علیآباد و جعفرآباد در شمال شرق زواره هستند.
وی گفت: برآورد دقیق میزان خسارات واردشده به ابنیه تاریخی و اماکن مسکونی پس از پایان بازدیدها و جمعبندی گزارشهای کارشناسی اعلام میشود
شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت شده است.