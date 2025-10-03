پخش زنده
در شش ماهه نخست امسال کشفیات مواد مخدر در شهرستان طبس نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۶۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان طبس، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در شش ماهه اول امسال ۲۶۲ درصد کشفیات مواد مخدر و ۵۲ درصد دستگیری متهمان در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
سرهنگ عباس حسنی از انهدام سه باند اشرار و قاچاق مسلحانه در کویر طبس خبر داد و افزود: دراین عملیات ۱ تن و ۲۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و چندین نفر از اشرار به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف شد.
وی همچنین ازکشف ۸۴ درصد جرائم سایبری و فضای مجازی در شهرستان خبرداد و افزود: بیشترین فراوانی مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب (۴۶ درصد) و کلاهبرداریهای رایانهای (۴۵ درصد) از طریق لینکهای آلوده و خریدهای اینستاگرامی و تلگرامی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان طبس با بیان اینکه در حوزه سرقت نیز شاهد افزایش ۱۱ درصدی سرقتها و ۱۳ درصد افزایش کشف سرقتها نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم از دستگیری ۱۲۸ سارق دراین مدت خبرداد و افزود: در این مدت بیش از ۶۳ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ۱۴۰ نفر متهم دستگیر شدند.
سرهنگ حسنی گفت: تصادفات برونشهری نیز در شش ماهه امسال ۲ درصد افزایش وقوع، ۲۶ درصد افزایش فوتی و ۲۴ درصد افزایش خسارتی داشته است. در مقابل، تصادفات درونشهری در مجموع ۱۰ درصد کاهش داشته، اما متوفیان ۱۰۰ درصد افزایش داشتهاند.
وی مهمترین توصیه پلیس را رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حواسپرتی در حین رانندگی عنوان کرد..