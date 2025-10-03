به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان طبس، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در شش ماهه اول امسال ۲۶۲ درصد کشفیات مواد مخدر و ۵۲ درصد دستگیری متهمان در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

سرهنگ عباس حسنی از انهدام سه باند اشرار و قاچاق مسلحانه در کویر طبس خبر داد و افزود: دراین عملیات ۱ تن و ۲۵۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و چندین نفر از اشرار به هلاکت رسیدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف شد.

وی همچنین ازکشف ۸۴ درصد جرائم سایبری و فضای مجازی در شهرستان خبرداد و افزود: بیشترین فراوانی مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب (۴۶ درصد) و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای (۴۵ درصد) از طریق لینک‌های آلوده و خریدهای اینستاگرامی و تلگرامی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس با بیان اینکه در حوزه سرقت نیز شاهد افزایش ۱۱ درصدی سرقت‌ها و ۱۳ درصد افزایش کشف سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم از دستگیری ۱۲۸ سارق دراین مدت خبرداد و افزود: در این مدت بیش از ۶۳ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ۱۴۰ نفر متهم دستگیر شدند.

سرهنگ حسنی گفت: تصادفات برون‌شهری نیز در شش ماهه امسال ۲ درصد افزایش وقوع، ۲۶ درصد افزایش فوتی و ۲۴ درصد افزایش خسارتی داشته است. در مقابل، تصادفات درون‌شهری در مجموع ۱۰ درصد کاهش داشته، اما متوفیان ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند.

وی مهم‌ترین توصیه پلیس را رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حواس‌پرتی در حین رانندگی عنوان کرد..