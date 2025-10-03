پخش زنده
کارشناس بازارهای مالی گفت: برای نخستینبار در ایران، راهاندازی صندوق قابل معامله بیتکوین میتواند مسیر ورود قانونی، شفاف و امن سرمایهگذاران سنتی به بازار رمزارزها را هموار کند.
مهدی توکل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: راهاندازی ETF بیتکوین در ایران به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا بدون نیاز به نصب کیف پول دیجیتال، انتقال ارز یا عضویت در صرافیهای خارجی، در معرض نوسانات بیتکوین قرار بگیرند. نظارت رسمی بورس بر این صندوق، شفافیت معاملات را افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
با این حال، او به برخی محدودیتها از جمله ساعات محدود معاملات (در چارچوب ساعات کاری بورس) و ریسک نقدشوندگی در شرایط بحران اشاره میکند که با ویژگی ۲۴ ساعته بازار رمزارزها در تضاد است.
توکل در ادامه تأکید کرد: «اصلیترین مزیت ETF بیتکوین، جذب بخشی از نقدینگی سرگردان است که در شرایط تورمی کشور معمولاً به سمت بازارهایی مانند دلار، خودرو یا مسکن میرود. ورود این نقدینگی به بازار رسمی رمزارز، میتواند از رشد حبابی بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده و به کنترل انتظارات تورمی کمک کند.»
وی همچنین افزود: این ابزار میتواند به جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک کند، چراکه در حال حاضر بسیاری از سرمایهگذاران برای خرید بیتکوین از صرافیهای خارجی استفاده میکنند.
توکل در خصوص مزیت های بیت کوین اظهار داشت: سرمایهگذاران سنتی بدون نیاز به ایجاد حساب در صرافیهای ارز دیجیتال، امکان دسترسی به ETF ارز دیجیتال و BTC را خواهند داشت. بنابراین برخی معاملهگران سنتی که به تازگی وارد بازار کریپتو شدهاند، با همان حسابهای کارگزاری خود به راحتی میتوانند به معامله این نوع داراییها بپردازند.
این ابزار نوین مالی با نظارت سازمان بورس، بستر جدیدی را برای سرمایهگذاری بر روی داراییهای دیجیتال بدون نیاز به صرافیهای خارجی یا کیف پولهای دیجیتال فراهم میکند.