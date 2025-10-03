پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی استانداری، بر نقش بیبدیل مردم در شکلگیری و استمرار نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صادقی در جلسه ستاد انتخابات استان، با قدردانی از تلاشهای فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات،گفت:نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایهی جمهوریت و اسلامیت بنا شده است و تبلور ارادهی مردم در فرآیند انتخابات، اصلیترین سرمایه نظام است.
وی با اشاره به نقش تاریخی مردم در همهپرسی سال ۱۳۵۸ گفت:حضرت امام خمینی (ره) با تأکید بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش، از همان ابتدای انقلاب بر جمهوری اسلامی تأکید کردند و در اولین گام، مردم نوع حکومت خود را با رأی مستقیم انتخاب کردند.
معاون سیاسی استاندار ادامه داد:از آن زمان تاکنون، مردم در صحنههای مختلف از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی، حضور پررنگی داشتهاند و این حضور، نماد مردمسالاری دینی است.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افزود:این انتخابات، بهعنوان پایینترین سطح مدیریتی کشور، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مردم به طور مستقیم در مدیریت شهری و روستایی مشارکت میکنند.
صادقی به شرایط اخیر کشور اشاره کرد و گفت:در جریان جنگ ۱۲ روزه، همزمان با مذاکرات، مورد حمله دشمن قرار گرفتیم. با وجود زیادهخواهیهای دشمنان، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است و با همین مبنا، در مذاکرات حاضر شدیم.
وی تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی بهخوبی میدانند که قدرت اصلی ما، حضور مردم در صحنه است. همانگونه که بارها تجربه کردهاند، این ملت استوار ایستاده و با انتخاب خود، مسیر کشور را تعیین میکند.
معاون استاندار همچنین خواستار برگزاری جلسات مستمر با هیأتهای نظارت در سطح استان و شهرستانها شد و تأکید کرد:تمام زیرساختها و نیازهای سختافزاری باید بررسی و آمادهسازی شود. همچنین افراد داوطلب کاندیداتوری باید بدون وابستگی حزبی و گروهی و با صداقت وارد عرصه شوند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
وی با بیان اینکه مردم با ایمان به رهبری و نظام، همواره پای صندوقهای رأی حاضر شدهاندخاطرنشان کرد:.وظیفهی ماست که زمینهی مشارکت حداکثری را فراهم کنیم و از افراد شاخص و مورد اعتماد برای ترغیب مردم استفاده نماییم.
معاون استاندار تاکید کرد: تدوین طرحهای امنیتی و نحوه برگزاری جلسات شورای تأمین نیز باید از هماکنون با دقت دنبال شود.