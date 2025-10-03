به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته در ارومیه با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: امروز پلیس با وظایف متفاوتی که دارد فقط یک عنصر خاص در جامعه نیست، بلکه در تمام حوزه‌ها ارزش آفرین بوده و دخالت دارد.

وی گفت: این قشر از جامعه به صورت شبانه روزی در حال تلاش هستند تا مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند.

سردار جهانبخش تصریح کرد: مرز در استان آذربایجان غربی بسیار اهمیت دارد و بهترین گزینه است تا در معشیت مردم اثرگذار باشد در همین راستا، حضور مرزبان غیور در مرز‌ها برای ایجاد و حفظ امنیت بسیار مهم و ضروری است.

وی گفت: امروز بخشی از فضای مجازی به کسب و کار مردم اختصاص یافته و در این زمینه نیز پلیس حضور دارد تا امنیت این حوزه را فراهم آورد.

وی در ادامه گفت: استان ما در بخش‌های مختلف جُرم در رتبه‌های آخر قرار دارد، اما در حوزه تصادفات با مشکل مواجه هستیم و آمار تصادفات به نسبت جرم بالاست.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی عنوان کرد: ترافیک و تصادفات و وجود معتادین متجاهر از مشکلات عمده است و تاکنون ۵ هزار معتاد متجاهر را جمع‌آوری کرده‌ایم.

وی افزود: در ۶ ماهه گذشته، ۲۵ هزار مورد تصادف در سطح استان روی داده است که لازم است علاوه بر تلاش دستگاه‌های مربوطه، مردم نیز در این زمینه کمک حال مسئولان باشند.

سردار جهانبخش گفت: با جرأت می‌توان گفت با تلاش پلیس، ۹۰ درصد سارقان در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه حضور پررنگ پلیس مشت محکمی بر سر دشمنان است، افزود: با توکل بر خدا و اقتداری که در اختیار داریم، به دشمنان اجازه نفوذ به این خاک را نخواهیم نداد.